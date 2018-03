Orgullo de ser zamorano

"En apenas siete días, una ciudad y una provincia cuelgan la rutina diaria y se envuelven en unos ropajes que, según como sean los ojos que miran, pueden tener unos u otros significados". El sociólogo zamorano, decano de la facultad de Ciencias Sociales de la USAL, fue el encargado este año de pregonar la Semana Santa, dentro del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, haciendo hincapié en el valor de las personas para mantener esta tradición religiosa.

"Una de las riquezas de nuestra Semana Santa es que Zamora se convierte en un escenario donde se recrea el pasado, se vive el presente e incluso muchos se atreven a imaginar el futuro. Un escenario que no se reduce a reproducir los desfiles procesionales y los actos litúrgicos, sino que, como todos sabemos, es mucho más", apuntó el pregonero al público que se acercó al paraninfo del Colegio Universitario.

Quiso hacer especial hincapié José Manuel del Barrio en el factor humano de la Semana Santa zamorana, que comienza por una "transformación radical" durante estos días. "Somos irreconocibles. Es fácil comprobarlo cuando uno pasea por las calles de la capital y observa el paisaje humano que deambula de un lado para otro buscando un hueco o una esquina para ver la procesión de turno".

En este sentido, Del Barrio -quien se describió como "un semanasantero de acera", ya que no pertenece a ninguna hermandad ni cofradía- se preguntó durante el pregón cómo es posible que la ciudad sea capaz de "sacarle tanto partido" al recurso de Semana Santa "y que, sin embargo, nos cueste tanto trabajo obtener el mismo jugo a recursos similares o de otro tipo, tan abundante en estas tierras: paisaje, gastronomía, tradiciones o patrimonio", enumeró. Él mismo dio la respuesta. "En mi modesta opinión, esto solo es posible por la fuerza del capital social de las cofradías, de las familias, de las instituciones públicas y de las entidades privadas", sugirió. "Sin un ambiente que anime, aplauda conserve y fomente las redes sociales que propician lo que los sociólogos denominan capital social, manifestaciones como la Semana Santa no se darían, o mejor dicho, no tendrían la relevancia personal y colectiva que tienen entre nosotros", justificó.

Tras el pregón de José Manuel del Barrio, el broche musical a esta cita que anuncia la Semana Santa en Zamora en el foro del periódico, la puso la Banda de Tambores y Clarines de Jesús en su Tercera Caída, dirigida por Alejandro Calles Martínez, que sirvió como colofón y preludio de los días que están a punto de vivirse en Zamora.