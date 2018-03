Los hosteleros denuncian la proliferación de pisos turísticos ilegales en los portales de Internet

La proliferación de pisos turísticos ubicados en Zamora a través de los diferentes portales web para la próxima Semana Santa ha puesto en alerta a los hosteleros zamoranos. El presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de la Hostelería -Azehos-, Óscar Somoza, asegura que la agrupación que representa está "peinando" las redes en busca de anuncios de pisos turísticos ilegales para poner la situación en manos de las administraciones públicas competentes para regularizar la situación. Aunque el alquiler de pisos particulares para uso turístico no es algo nuevo y en Zamora siempre ha repuntado durante la Semana Santa lo cierto es que este año la situación ha ido a más, según indican desde Azehos, debido a la aparición de portales especializados con cada vez más fama entre los internautas.

Por lo demás, las previsiones de los hosteleros para la Semana Santa van en la línea de los resultados cosechados durante los últimos años. En Zamora capital -lógicamente-, en Toro y en Puebla de Sanabria se prevén llenos para los días centrales de la Pasión. El Sábado Santo el 85% de las plazas estarán ocupadas y las reservas para los días menos concurridos de la Pasión zamorana ronda actualmente el cincuenta por ciento.

Los establecimientos hosteleros están, este año más que en los últimos ejercicios, pendientes cada día de las previsiones meteorológicas. Aún quedan bastantes días para las jornadas centrales de la Pasión zamorana, pero el tiempo se presenta más incierto que en años anteriores. Es casi seguro que lloverá en los primeros días de Semana Santa. Pasado mañana caerá agua y es posible que lo haga el sábado y el Domingo de Ramos.

En los alojamientos rurales las cifras que se manejan son similares. A día de hoy las casas rurales de Zamora Zamora registran una ocupación del 86,61 por ciento. Las casas rurales durante la Semana Santa de 2018 en Castilla y León alcanzarán un ocupación del 86,3%, frente a una media del sector en España del 74,4 según un estudio del portal Tuscasasrurales.com.

El informe se basa en datos recogidos entre todos los alojamientos rurales que tienen su calendario de ocupación actualizado entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2018, a falta de contabilizar las reservas de última hora. La ocupación registrada en el conjunto nacional es dos puntos porcentuales superior a la del pasado año durante la anterior Semana Santa, en una de las fechas "claves" del año para el sector del turismo rural y que supone un buen indicador en cuanto a la ocupación durante el próximo verano.

Críticas al botellón

El presidente de Azehos, Óscar Somoza, insiste además en las críticas de los hosteleros al botellón del Jueves Santo en el parque de San Martín. "Es un tema que ya se le ha ido de las manos a las instituciones", apostilla Somoza. "Todos los años nos dicen que va a ser el último pero no se hace nada", añade. "Nos parece que por parte del Ayuntamiento realmente no hay ninguna intención de erradicar el botellón. Dicen que no se puede prohibir algo que no está permitido, pero la realidad es que no se hace nada. La hostelería es uno de los sectores que más sufre el botellón del Jueves Santo, si no el que más. Reclamamos a las administraciones medidas decididas para que este año sea de verdad el último", cierra Somoza.