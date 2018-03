El Ayuntamiento decide hoy si autoriza el paso de procesiones por la Rúa o busca alternativa

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez ha infomrmado que el departamento de Urbanismo ya ha requerido a los propietarios del inmueble en ruinas de la Rua de los Notarios que afecta a los recorridos procesionales a que solventen la situación del inmueble, aunque hay que cumplir unos plazos legales. Por ejemplo un derribo del inmueble parece en estos momentos una medida casi imposible de llevar a cabo antes de Semana Santa. Lo que si se ha comprometido es a hacer pública en cuestión de horas la decisión sobre si se mantienen los itinerarios de las procesiones por este punto o es necesario arbitrar un itinerario alternativo, de acuerdo con los informes técnicos existentes.

Una vez decidida la medida a tomar se comunicará de inmediato a las cofradías afectadas además de arbitrar los trabajos necesarios para evitar los obstáculos que puedan interferir en el camino de los pasos, como puede ser algún cable que quizá no esté a altura adecuada en la Rúa del Silencio o ramas de árboles en al zona de Obispo Manso-plaza Antonio del Águila.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Clara San Damián, ha criticado duramente la gestión que está llevando a cabo sobre el asunto los actuales responsables de la Casa de las Panaderas. San Damián ha solicitado al equipo de Gobierno que proceda "de manera inmediata y urgente a actuar sobre el edificio que amenaza derrumbe en la Rúa de los Notarios".

Según ha confirmado la portavoz popular, "el Ayuntamiento de Zamora tiene informes donde constan de manera firme el riesgo y la peligrosidad existente en este punto. No entendemos cómo es posible que en este tiempo desde el equipo de gobierno se haya iniciado un procedimiento administrativo ordinario cuando es más que evidente que debe procederse de manera urgente y extraordinaria por la inminencia de la Semana Santa".

San Damián cree que "ya no se trata únicamente de un problema que acucie a las procesiones que pasan por esta zona de la capital, muchas de ellas ya parecen haber asumido que sus desfiles se verán afectados por esta situación, sino que, sobre todo, se trata de un asunto que afecta a la seguridad vial de los viandantes; tanto los zamoranos que cada día pasen por allí como, también, por los turistas que nos visitarán en los próximos días".

La líder de la oposición afirma que "el equipo de Gobierno conoce desde hace varios meses la existencia de un informe en el que consta el estado ruinoso del citado edificio. Es vergonzoso que Izquierda Unida y PSOE no hayan hecho nada en la calle más "semanasantera" de nuestra ciudad. Pedimos explicaciones urgentes e inmediatas. El abandono y la desidia es marca de la casa en la era Guarido". La popular dice que "no queremos que Zamora vuelva a ser noticia nacional por el derrumbe de un edificio como sucedió con el de la avenida de la Feria", ha significado la portavoz popular. "El Ayuntamiento puede y debe actuar de manera subsidiaria en este caso concreto. Desde el equipo de Gobierno bien que han actuado de esta forma en casos que les han interesado. No se entiende el motivo por el que se están dando plazos tan largos para que ejecuten un asunto que es de máxima urgencia".