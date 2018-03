Semana Santa en Zamora | Lluvia en los primeros días de procesiones y "tregua" después

La lluvia aparecerá en el inicio de esta Semana Santa y existe un alto riesgo de que afecte a las procesiones del Viernes de Dolores hasta el Domingo de Ramos, especialmente a la del Espíritu Santo. Son las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, las previsiones para la semana siguiente, todavía no han afinadas, apuntan la posibilidad de que el tiempo se tranquilice y aunque haya nubes no dejen lluvias en la capital durante las fechas centrales de la Pasión.

De momento los pronósticos apuntan al frío y la lluvia como datos característicos del final de esta semana en la que nos encontramos. El jueves, día del Traslado del Nazareno de San Frontis el cielo estará con nubes y claros, aunque hay poca probabilidad de lluvia. Helará esa mañana y la temperatura no subirá de los 14 grados. El viernes será un día frío, con dos grados de mínima y una máxima que no subirá de los 10, con un 100% de probabilidad de lluvia. Para el sábado también se anuncia una jornada fría (mínima de cero grados y máxima de 12) y lluviosa (95% de probabilidad de agua). Hasta aquí los pronósticos oficiales. Para ir más allá hay que adentrarse en las previsiones que reflejan otros portales web especializados en meteorología.

Según estas fuentes, el Domingo de Ramos la lluvia aparece también en los pronósticos, con mínima de tres grados y máxima de 14. A partir del lunes, sin embargo las cosas parece que cambian y al menos no es tan probable que llueva. Incluso el Martes Santo se anuncia una jornada soleada aunque las temperaturas no remontan (un grado de mínima, 13 de máxima). El Miércoles Santo entran de nuevo las nubes aunque no se pronostica lluvia, situación del cielo que se reproducirá durante las jornadas siguientes, hasta el Domingo de Resurrección. Las temperaturas irán mejorando, con mínima de 4 grados y máxima de 15 el Jueves Santo, mínima de dos y máxima de 20 el Viernes Santo y siete grados de mínima y 18 de máxima el Sábado Santo.

Según las predicciones, pues, la Semana Santa podría librarse de las abundantes lluvias caídas en Zamora durante las jornadas precedentes, aunque habrá que esperar a que vayan pasando los días para que los pronósticos puedan estar más afinados. En todo caso la primavera suele ser una época de atmósfera cambiante, que proporciona poca seguridad.