Espíritu Santo relanza la creación de un fondo de túnicas para prestar

La Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo insta a colaborar con la túnica o la cogulla que no se usa, ya sea porque ya no se desfila o porque ya no vale, para que la penitencial disponga de un pequeño fondo de túnicas que pudieran prestarse a los hermanos que estuvieran atravesando problemas económicos.

El abad, Juan Antonio Haedo pide a los hermanos que faciliten aquellos hábitos que sean de "pequeña talla" porque "el alta en la hermandad, con los costes de cuota de inscripción, cuota anual, túnica y farol puedan suponer un desembolso no asequible de una sola vez" y también menciona el esfuerzo económico que implica "un cambio de túnica por crecimiento".

La hermandad retoma la campaña iniciada hace un par de años para que "nadie que, con fe y devoción, quiera acompañar a nuestro Cristo y participar activamente en la vida de la hermandad, deje de hacerlo por problemas económicos", explican.

Los interesados en colaborar en la campaña pueden recibir información la próxima semana durante la entrega de la vela, de las 18.00 a las 21.00 horas en el local anejo a la iglesia o bien remitir un email a accionsocial@espiritusantozamora.org