El Espíritu Santo inicia la campaña de donación de túnicas

"Porque el hábito no hace al monje, dona la túnica o la cogulla que ya no uses. Seguro que alguno de tus hermanos la necesita". Es el eslogan con el que el área de Acción Social de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo ha lanzado la campaña de donación de túnicas que tiene como objetivo que la cofradía cuente con un fondo de hábitos que pueda prestar a los hermanos que no dispongan de ellos.

Se trata de una campaña iniciada ya hace unos años. "Somos conscientes de los efectos que la situación socio económica actual está teniendo en el seno de muchas familias zamoranas. En este sentido, puede que el alta en la hermandad, con los costes de cuota de inscripción, cuota anual, túnica y farol, puedan suponer un desembolso no asequible de una sola vez", indican desde el área de Acción Social.

"De igual manera un cambio de túnica, por crecimiento, deterioro u otras razones, especialmente en el grupo de nuestros hermanos más jóvenes, puede suponer un contratiempo económico grande. Es deseo de este cabildo menor que nadie que, con fe y devoción, quiera acompañar a nuestro Santísimo Cristo y participar activamente en la vida de la hermandad, deje de hacerlo por problemas económicos. Es nuestro deseo contar con un pequeño fondo de túnicas, que pudieran prestarse, a los hermanos que estuvieran atravesando problemas económicos y que así lo precisaran, como colaboración, temporal y puntual".

"Sabemos, prosigue el comunicado hecho público por la cofradía, que muchos hermanos a pesar de participar activamente en la vida de la hermandad, ya no procesionan por problemas de edad, salud, o por encontrarse fuera de Zamora durante la Semana Santa. Desde la hermandad hacemos un llamamiento a la generosidad de esos hermanos, para que sus túnicas y cogullas, pudieran pasar a formar parte de este fondo solidario".

El grupo de acción social conoce "el valor sentimental que tienen los hábitos en las cofradías, por lo que más grande es la caridad implícita en este sencillo gesto de fraternidad y amor a los hermanos". Por ello, "si algún hermano desea colaborar que se ponga en contacto con el área de Acción Social de la Hermandad a través de accionsocial@espiritusantozamora.org".

También la Cofradía de la Vera Cruz lleva a cabo un sistema de préstamo de túnicas.