Semana Santa Zamora: Desaguisado meteorológico

El presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Miguel Ángel López, ha pedido disculpas en nombre de la agencia meteorológica tras la "confusión" e "intranquilidad" generada en las hermandades y cofradías de Semana Santa que pudieron pensar que debían pagar el servicio de predicción especializada para los días de procesiones, no sólo en Zamora, sino en todo el país.

López aclaró a la agencia Europa Press que entiende como "normal" la "preocupación" y el "malestar" generados entre las cofradías a las que se remitió una carta informativa que "no era clara y estaba mal explicada" y que, ha generado una "situación de lógica intranquilidad". Precisa que la Aemet "pretendía", además de la predicción habitual, ofrecer un nuevo servicio de consultoría a la carta, personalizada para cada una de las cofradías, sus recorridos y la posible afectación del viento o de la lluvia a sus tallas procesionales.

"La carta debía haber sido más tajante al explicar que esto no significa que se desmonte la prestación que se viene haciendo desde hace años y es lógico que sea gratuito porque se trata de un servicio público, lo que pasa es que hay un nuevo elemento y singularizado", ha admitido. Precisamente, indicó que el plus añadido que se pagaría en ese nuevo servicio es la presencia "constante" de un predictor que estaría asesorando y ayudando a la cofradía a tomar las decisiones más adecuadas teniendo en cuenta las predicciones probabilísticas e incluso la cuantía de precipitación en una duración de tiempo determinado. "No es lo mismo que caiga un litro en una hora que en 12 o 24 horas".

Asimismo, señaló que en la carta se ha dejaba "entrever" este nuevo servicio y se instaba a las cofradías a ponerse en contacto con la Aemet "para que les explicásemos este nuevo servicio pero también para ampliarles la información de los servicios de predicción a los que pueden acceder las cofradías en la propia web de la Aemet o a través de la aplicación para dispositivos móviles o con el informe previo que se emite una semana antes de Miércoles Santo". "No siempre y, en pocos casos, necesitan un predictor disponible, sino que con lo que ya hay disponible tienen suficiente", ha comentado.

Comunicado

Para arreglar el desaguisado, López ha indicado que se ha hecho llegar a las cofradías un comunicado con el que cree que, en muchos casos, quedará aclarado. No obstante, ha dicho que este mismo lunes se reunió en León con la Juntas de Cofradías de esta capital, con la de Zamora y la de Astorga y durante la misma jornada también se desplazó a Valladolid donde también mantuvo un encuentro con la Junta de Cofradías. La idea es, pues, mantener el servicio gratis y explicar las prestaciones de pago para las cofradías a las que pudiera interesar.