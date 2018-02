El presidente de Jesús Nazareno: "Si todos me aseguraran ir sin un gramo de alcohol, me lo pensaría"

Entonó el presidente de La Mañana el "mea culpa" por no haber explicado antes en la asamblea la medida de la obligatoriedad que tienen los cargadores de los pasos y otros implicados en la procesión (unos 600 hermanos en total) de firmar la exención de responsabilidades en favor a la hermandad ante cualquier percance o accidente que sufran en el desarrollo de una actividad que hacen voluntariamente, aunque dijo que no firmar el papel impedirá salir, pero no implicará la baja del hermano de paso. Y es que, dijo Calvo, no hay seguro que cubra estos riesgos: "No habría problema si estuviera fuera el alcohol. Si todo el mundo me asegurara que no va con un gramo de alcohol a lo mejor me lo pensaba, pero como no es así...".

Además Jesús Nazareno cobrará 1,5 euros, el coste bancario, a quienes les sean devueltos los recibos y si además se rechazan voluntariamente el hermano que lo haga podría darse de baja. La devolución de cuotas cuesta al año mucho dinero a la hermandad. Las cuentas precisamente dieron un disgusto a tesorero, ya que la suma estaba mal hecha y la directiva pospuso se aprobación hasta que se corrigieran los errores. Si salió adelante el presupuesto con 246.820 euros de ingresos (170.985 de cuotas y 65.000 de nuevos hermanos) y 213.374 de gastos (40.000 de ellos en bandas), es decir, un saldo favorable de 33.443 euros.

Como hiciera en años pasados con los hombres, Jesús Nazareno ha acabado con la lista de espera de las Damas y ha dado alta a las 694 que estaban inscritas, así como a los 275 hermanos que lo han pedido este año. Restando las bajas, de 420 hermanos y 404 hermanas la cofradía tiene ahora mismo la friolera de 11.399 miembros. La procesión del Viernes, que el pasado año registró un 25% más de participación, sobre todo infantil, recupera este año la subida por San Torcuato y mantiene la bajada por Príncipe de Asturias, Ramos Carrión y Viriato. Hubo dos hermanos sancionados con falta leve y uno con grave. El Sábado las hermanas marcharán en cuatro filas y las nuevas altas desfilarán con el cordón morado que sustituirá paulatinamente a la cadena del medallón y será obligatorio en 2020 (se podrá conseguir gratis a cambio de la cadena o pagando tres euros si no se devuelve la anterior). Hubo tres hermanas sancionadas con falta leve.

Una cofrade pidió a la directiva más coordinación y formación de celadores y celadoras, ya que lo que unos permiten otros lo prohiben: a ella le riñeron por ir descalza y le obligaron a llevar medias, mientras los hombres pueden ir sin calcetín en el pie desnudo el Viernes. La asamblea autorizó el traslado del paso completo de La Caída, de Ramón Álvarez, para una exposición que se llevará a cabo entre octubre y diciembre en Cuenca.