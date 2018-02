Semana Santa Zamora | La Congregación afirma que no expulsará a cargadores que no firmen

El presidente de Jesús Nazareno, José Calvo, asegura que los hermanos de paso que se nieguen a firmar el documento que exime de responsabilidad a la cofradía no podrán cargar en la procesión, pero en ningún caso serán expulsados del paso. La comunicación enviada a los cargadores, sin embargo dice textualmente que la no remisión de este escrito firmado "acarrea la baja inmediata del grupo al que perteneces". José Calvo aclara, sin embargo, que no se puede expulsar a nadie por la falta de este trámite, ya que el reglamento de la hermandad contempla esa posibilidad para quien se niegue a cargar. "En este caso no es que el hermano se niegue a cargar, sino que se negaría a firmar el documento, que es distinto y con el reglamento en la mano no se le podría expulsar".

José Calvo explica que tras la procesión del Viernes Santo pasado recibieron la consulta de un hermano de paso que había sufrido una lesión grave en la pierna sobre si existía algún tipo de seguro que cubriera esta incidencia. El hermano, que sigue de baja casi un año después, no ha presentado denuncia alguna contra la hermandad, pero este suceso hizo reflexionar los directivos, quienes calibraron las consecuencias de una posible demanda por una incapacidad grave, "lo que podría arruinar a la cofradía". Y es que el seguro de responsabilidad civil cubre a los espectadores de la procesión, pero no a los cargadores: "No hay póliza que cubra esta eventualidad".

José Calvo asegura que esta novedad se explicará en la asamblea y espera tener la comprensión de todos los hermanos de paso. En todo caso, indica que hay reservas suficientes en todas las plantillas para cubrir posibles bajas por esta circunstancia.