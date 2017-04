Villaescusa "vive" la Pasión

Jesús avanza hacia el Calvario, escoltado por soldados romanos, en el Via Crucis viviente de Villaescusa.

Villaescusa vivió la Pasión y muerte de Cristo "en vivo". Cerca de medio centenar de vecinos de la localidad recrearon un Via Crucis viviente, Pedro Marcos se puso en la piel de Jesús de Nazareth y el resto en los papeles de romanos, ladrones, Pilatos, María, San Juan, Simón de Cirene y el resto de personajes de los pasajes bíblicos. Los actores recrearon todas las estaciones del Via Crucis hasta la muerte de Jesús. Se trata del cuarto año que la localidad organiza este Via Crucis viviente, cada vez con más participación y mayor expectación, ya que el espectáculo atrae a numerosos vecinos de localidades cercanas.