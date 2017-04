Imágenes de ayer

No ejerció como fotógrafo profesional salvo unos años que trabajó para Iberduero para inmortalizar con sus cámaras las obras de construcción de los saltos del Esla, pero Luis Salvador, fallecido el pasado año a los 96 años, atesoró un ingente archivo integrado por imágenes costumbristas y tradiciones de la provincia de Zamora.



Ahora su sobrino nieto José Antonio Pascual quiere dar a conocer el trabajo que efectuara su pariente y que Luis Salvador "nunca mostró a nivel público".



Algunas de las imágenes que tomara Salvador a finales de los años 50 en Bercianos de Aliste y en la propia capital pueden contemplarse en uno de los escaparates de la farmacia ubicada en la calle Ramos Carrión.



Luis Salvador "fue uno de los pioneros en llegar a Bercianos, pero sus trabajos no trascendieron", apunta el fotógrafo José Antonio Pascual que menciona que "durante unos años fue el guía de los equipos de NO DO que venían a la provincia de Zamora".



Junto con las estampas de detalles de la Pasión en Bercianos, el público puede contemplar cuatro fotografías correspondientes a la Semana Santa de Zamora, entre otras imágenes de una de la procesión del Yacente o del descendimiento del Cristo de las Injurias, una exhibición con la que José Antonio Pascual intenta también "localizar a las personas que aparecen en ellas, otras de las partes de la fotografía, porque se hicieron entre 1950 y 1953".