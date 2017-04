Benicio Rodríguez pronunciará el Sermón a las 16.30 horas

Ch. S.



Viernes Santo abrirá hoy los actos de la Semana Santa de Bercianos (Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León) a las 12 de la mañana con los Santos Oficios. A las 16.30 horas el capellán Fernando Lorenzo Martín pedirá en la iglesia de San Mamés oración y respeto. Los cofrades iniciarán la Pasión de Cristo con el sobrecogedor canto del "Perdón Oh Dios Mío", paso a paso, sin prisa pero in pausa, al encuentro del Crucificado donde Benicio Rodríguez González pronunciará el Sermón del Descendimiento como se viene haciendo desde el siglo XVI. Hacia las 17 horas comenzará cortejo fúnebre del Santo Entierro con el Cristo Yacente en su Urna de Cristal llevado y acompañado por sus fieles compañeros de blanca mortaja de lino y capas pardas de Honras y Respeto; y su madre la Virgen Dolorosa portada por las mujeres ataviadas con su rigurosos luto negro.



Durante el recorrido se entonará el miserere en latín y en castellano. Al llegar la Calvario se entonarán las "Cinco Llagas". Por la noche, a las 22 horas, la Virgen Dolorosa procesionará por las calles del pueblo bajo la penumbra de la noche a la luz de las velas y faroles. El Santo Entierro ruega a curiosos y fotógrafos respetar las procesiones desde el silencio y el respeto. No interfiriendo en ellas.