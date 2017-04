Semana Santa en Zamora (Vera Cruz): El ángel "sale" del olivo

Una de las novedades que este año presenta la procesión de la Cofradía de la Vera Cruz está en el paso de la Oración del Huerto, también conocido popularmente como Huerto de los Olivos, que llamará la atención por la nueva colocación del ángel, que abandona el árbol para subir a una roca, con una mejor conexión entre su mirada y la del Cristo.



Ha sido el zamorano José Ángel Domínguez el encargado de sustituir la superficie del suelo del paso, que era de corcho, por fibra de vidrio. Tal y como indicaba el artista, en su día "he moldeado el montículo en barro, luego hice un vaciado en silicona y la reproducción ha sido en fibra de vidrio con resina de poliéster". El nuevo material hace que el paso pese menos que con el anterior suelo. El tratamiento de los olivos contra la carcoma ha sido también otra de las operaciones que se han llevado a cabo en este paso.



El presidente de la hermandad, Teo Hernando, explica que se ha decido colocar al ángel sobre el montículo con el fin de que la figura se vea mejor, no esté tan tapada por las ramas del olivo y porque la mirada de las dos tallas tenga una mejor concordancia. Aclara que "no ha sido una ocurrencia", sino que antaño la figura del ángel ya estuvo colocada en su lugar. El paso es muy antiguo, supera los 325 años y también la Virgen Dolorosa está de aniversario, ya que celebra su desfile número 75 en la cofradía más antigua de Zamora.



El Barandales sale con nuevo atuendo, que sustituye al anterior, deteriorado y poco acorde con el realce de la hermandad.