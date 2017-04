Semana Santa Zamora: El Ayuntamiento renovará el 80% de la señalización turística antes de Semana Santa

El Ayuntamiento planea renovar el "80%" de la señalización turística antes de la Semana Santa. Así lo aseguró ayer el concejal de Turismo, Christoph Strieder, que apostilló que el Ayuntamiento plantea dar un severo lavado de cara a la señalización justo antes de la semana en la que Zamora congrega mayor número de turistas.



El plan, encargado por la Oficina Municipal de Desarrollo, tiene como objetivo crear un censo completo de la señalización turística y patrimonial existente, identificar carencias, discrepancias o reiteraciones "y proponer una actuación conjunta sobre la señalización que unifique criterios y mejore la comprensión de la ciudad y sus recursos para el visitante", aseguró ayer el edil en rueda de prensa.



La ausencia más notable, a juicio del Ayuntamiento, es la falta de una información general, sencilla y directa de todo el conjunto y de sus recursos, que oriente a los visitantes "antes de bajar a los pormenores y detalles de cada monumento". Además, el Ayuntamiento asume que es un hecho que algunas señales "son contradictorias" y que tienen información no actualizada, como la que señaliza en la Rúa el Centro de Artesanía Tradicional, inoperante en la actualidad. Hay además "señales de tráfico en zonas inapropiadas, como ocurre con el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales". Hay además reiteraciones procedentes del plan de Señalización Integral.



Con estos mimbres el Ayuntamiento plantea reestructurar la señalización con unos pilares concretos de actuación. Se retirarán los soportes en mal estado, desfasados o reiterativos, así como los que provoquen un impacto negativo en el conjunto histórico. La información turística se condensará en los hitos existentes y se señalizarán nuevos espacios y monumentos. Además, se adecentarán los soportes actuales y aún válidos.



Hay tres niveles de actuación, el nivel "off", el 1, el 2 y el 3. El primer paso será ver cuáles de las señales deben ser retiradas por no ser útiles, paso previo a la unificación de criterios. El nivel 1 trata de la información general con grandes paneles informativos repartidos en varios puntos de la ciudad, como en la plaza de la Constitución, parking de San Martín, Espíritu Santo. En estos puntos se incluirá información sobre ciertos puntos como el Museo Catedralicio, el Etnográfico, el de Semana Santa o el de Baltasar Lobo.



El segundo nivel es el relativo a la información turística y patrimonial, que son los monolitos o "hitos" con la información más pormenorizada. Se instalarán o renovarán varios de ellos y se repartirán por temáticas, dejando seis para "Duero, paisaje natural y cultural", 12 para Zamora Románica, 7 para la Semana Santa, seis para Zamora Modernista, doce bajo el título "Zamora la Bien Cercada" -versarán sobre la muralla- y cinco sobre "Zamora Sefardí". En una cara habrá información sobre el lugar en cuatro idiomas y en la otra un mapa de proximidad con los lugares de interés cercanos.



El último nivel es el relativo a la señalización del tráfico y peatonal. Las señales de tráfico en el casco serán en su mayoría retiradas y sustituidas por otras para peatones, lo que según Strieder "mejorará la orientación y dará cabida a más espacios de interés". Además, los colores rosa y amarillo se eliminarán y se pondrá todo en gris.