Semana Santa en Zamora: La guía de las Siete Palabras

Siete relieves relatan los 50 años de la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras en la nueva cruz guía que ha efectuado el tallista José Antonio Pérez por el aniversario de la penitencial y que hoy será presentada y bendecida en la iglesia de La Horta.



En la pieza, un poco más alargada que el resto de Crucificados que procesionan la noche del Martes Santo, el 7 resulta fundamental para comprenderla. "He hecho una sección de siete centímetros, siete relieves y en uno de ellos el "7" aparece destacado", describe el tallista que gusta de realizar "una evolución constante" en cada uno de sus encargos para la Semana Santa. En este caso se ha decantado por una lectura volumétrica. "Cuando una persona la vea en la procesión verá dos caras y las otras dos estarán ocultas de tal manera que juego con que unas partes se ven y otras se van a intuir", afirma José Antonio Pérez.



En los siete relieves, realizados en madera de abedul, llama la atención el rostro de la imagen del Cristo de la Agonía, ubicada en el centro, mientras en los brazos Pérez ha plasmado un libro abierto, en alusión al origen estudiantil de la hermandad, y una bocamanga de una túnica con el cordón verde y la palabra "ad experimentum", en referencia a los complicados comienzos de la mujer en la penitencial. Debajo de la cara de Cristo figura el ábside de la Horta que acoge a la imagen titular, representado en las cuatro caras, así como el anagrama de la hermandad, tallado en cada una de las caras y policromado, y a continuación puede leerse la inscripción "Hermandad Penitencial de las Siete VII Palabras" en un bajorrelieve desplegado entre las cuatro caras. El último relieve lo protagoniza el nombre el latín del cristo "Expiatio" donde el artista juega con las letras. Así la "i" hace las veces de número para formar la fecha de 1968 y la "o" se convierte en un cero para el 2017, las fechas recordadas. La pieza es muy ligera, dado que en su interior tiene una cruz de pino abeto y está revestida de otra de un centímetro de nogal y los motivos están tallados en abedul. "Quería que se viera una cruz interior sobre la que había colocado los relieves", explica el artista que destaca la complicación de los ábsides. "Tienen una mayor profundidad y me han llevado incluso más tiempo que el rostro del Cristo, que inicialmente lo planteé de una manera pero luego lo modifiqué porque no me gustaba", sentencia.



Una vez concluido la talla el profesional ha aplicado nogalina, varias manos de barniz satinado y toques de color a modo de veladura en varios puntos "para que en ningún momento oculte la veta y se aprecie que lo que hay debajo es madera", señala José Antonio Pérez quien precisa: "Mi intención es tratar de realizar pequeñas innovaciones pues cada obra tiene que ser hija de su tiempo".



Esta cruz guía supone la primera contribución de José Antonio Pérez a las Siete Palabras y el encargo le llega cuando él cumple 25 años de su primera pieza para la Pasión de Zamora, la mesa de Jesús en su Tercera Caída.



La cruz guía pasará a exhibirse en el Museo de Semana Santa en un pie de forja.