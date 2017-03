La crisis con el Santo Entierro obliga a las cofradías a celebrar un Consejo Rector

La crisis abierta anteayer por la decisión de la Real Cofradía del Santo Entierro de convocar una asamblea para decidir su futuro dentro o fuera de la Junta pro Semana Santa obligó anoche a una reunión de carácter extraordinario del Consejo Rector que todavía proseguía al cierre de esta edición.



Los presidentes de cofradías y hermandades, incluido el del Santo Entierro Graciliano Hernández, recibieron la convocatoria a través de WhatsApp, una vez que la presidenta de la Junta pro Semana Santa, Isabel García, declaró a este medio que el organismo "respeta" la decisión de la asamblea general de la Real Cofradía del Santo Entierro. García Prieto, quien rehusó entrar a valorar la situación generada en el seno de las cofradías, remarcó que "represento al conjunto de la Semana Santa y desde luego personalmente quiero el bien para la Semana Santa al igual que el Consejo Rector".



Desde la Vera Cruz, una de las tres cofradías críticas junto a Santo Entierro y Resurrección, su presidente Teo Hernando, esgrime que "no es una crisis es un punto de vista distinto. Discrepamos en la cuantía de ayuda a cofradías, en el resto hay buena armonía". No obstante añade que ahora "deberíamos replantearnos entre todos los fines" de la Junta pro Semana Santa porque "el fomento, afortunadamente, lo realizan ya las instituciones". Hernando defiende que el dinero de las subvenciones sea utilizado para sacar las procesiones y que se establezca un reparto "proporcional a lo que le cuesta cada desfile" por ello su cofradía votó en contra del presupuesto. Además el presidente de la Vera Cruz tiene muy claro que la cofradía a la que representa "descarta" plantearse su salida de la Junta de Cofradías, pues "sería traicionar a nuestros fundadores porque la Vera Cruz fue una de las que fundó la Junta de Fomento y que fueron muy generosos cuando se admitió a las demás cofradías en igualdad de condiciones siendo totalmente distintas".



"La Junta pro Semana Santa se creó para ayudar a las cofradías y no lo están cumpliendo al reducir la partida de ayudas a cofradías a 6.000 euros para todos y tienes que tener las cuentas a cero para pedirla cuando antes nos daban a cada una, unos 1.600 euros", justifica la presidenta de Resurrección, Verónica Pedrero, quien ejemplifica: "No entiendo porque no hay una partida habilitada para las bandas y sí para megafonía para todos o que se gaste más de 40.000 euros en difusión cuando lo mejor es sacar a la calle un desfile digno y que haga buen tiempo".