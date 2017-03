La Cofradía del Santo Entierro estudia abandonar la Junta pro Semana Santa

La Real Cofradía del Santo Entierro estudia su salida de la Junta pro Semana Santa debido a su disconformidad con la gestión en el ámbito económico y sobre el Museo de Semana Santa. La decisión final la adoptarán los hermanos en una asamblea general que, previsiblemente, tendrá lugar tras el verano, una vez que se haya realizado "un estudio minucioso de los pros y contras aunque la última palabra" sobre la desvinculación "la tendrá el hermano", precisó el portavoz de la cofradía, Fernando Domínguez.



Además, de no cambiar su rumbo el organismo semanasantero, el Santo Entierro está dispuesto a "sacar sus pasos del Museo en el mes de junio y trasladar los grupos escultóricos" que procesionan el Viernes Santo "a una nave donde estarían en las condiciones adecuadas de conservación" y a "permanecer en la Junta de Cofradías hasta que los hermanos decidan qué hacer", según han confirmado a este medio fuentes cercanas a la directiva.



El malestar de los cofrades con la Junta pro Semana Santa estalló ayer en el turno de ruegos y preguntas de la asamblea general de del Santo Entierro, celebrada a puerta cerrada en el paraninfo del Colegio Universitario, cuando un cofrade preguntó por qué la Junta de Cofradías no aportaba "ni un euro" a la hermandad y tras las explicaciones de la directiva, que preside Graciliano Hernández, comenzó un debate en el que hasta un hermano demandó si el Obispado conoce la posición del Santo Entierro y otro pidió la celebración de una reunión extraordinaria para decidir el futuro de la cofradía que tiene un amplio patrimonio en el Museo, como, entre otros pasos, la Virgen de los Clavos, Conducción al Sepulcro, Retorno al Sepulcro, el Descendido y Descendimiento o Longinos.



Además el presidente anunció que no volverá a las reuniones del Consejo Rector aunque, por petición de un cofrade, y hasta que se decida sobre la continuación o salida del organismo semanasantero, "acudirá en su nombre un representante del Santo Entierro", explicó el portavoz de la cofradía, Fernando Domínguez.



La Cofradía del Santo Entierro estima que la actual política de la Junta de Semana Santa "no responde a los criterios que marcan nuestros estatutos porque las cofradías tienen que sacar las procesiones a la calle con la mayor dignidad que es lo que atrae riqueza y turismo a esta ciudad", desgranó el representante del Santo Entierro encargado de la relación con los medios que ahondó: "Los visitantes se consiguen con una mejor exposición en la calle, no utilizando una cuantía tan importante de los presupuestos para ferias y eventos exteriores que no nos van a reportar nada en absoluto", en alusión a los 41.563 euros destinados a promoción por parte la Junta pro Semana Santa en sus cuentas de 2017, que han tenido el voto en contra del Santo Entierro.



Desde la cofradía disienten también de la política desarrollada sobre el Museo. "Las cofradías que aportan los fondos de exposición prácticamente no tienen nada que decir" y el espacio "genera un beneficio económico del que no recibe nada el Santo Entierro cuando es una de las cofradías que más patrimonio exhibe", recalcó Domínguez que planteó la reflexión de "para qué entonces tenemos los pasos ahí".



En otro orden de cosas, la asamblea autorizó la exhibición del Cristo Yacente, que efectuó Luis Álvarez Duarte, en la exposición antológica dedicada a este artista que promueve la Hermandad de las Aguas, de Sevilla, con motivo del cincuentenario de la Virgen de Guadalupe y que pretende dar a conocer la obra religiosa de Álvarez Duarte que recibe culto en distintos puntos de España.



La muestra, que estará abierta del 16 de octubre al 23 de noviembre en la capilla del Rosario y el Hospital de la Santa Caridad, reunirá en la capital hispalense imágenes titulares de hermandades y cofradías de todas las provincias Andalucía así como de Extremadura, Murcia, Madrid y las dos Castillas.