Semana Santa en Zamora: La Pasión en abril, riesgo de chubascos

El tiempo extremadamente variable de la primavera y el hecho de que todavía falten algunas semanas para la Pasión hacen de momento impredecible la climatología en las fechas clave de las procesiones. Pero las posibilidades de que llueva son muchas, de un 40%, según los estudios realizados por la Agencia Estatal de Meteorología, que ha analizado lo que ha ocurrido en Zamora entre los días 9 y 17 de abril desde el año 1981 a 2016. Pues bien, la precipitación media del periodo ha sido de 11,5 litros, con una lluvia máxima anual de 53,4 litros que cayó precisamente el pasado año. Es decir, si la Semana Santa de 2016 hubiera caído en las mismas fechas que lo ha hecho este año hubiera estado, sin duda, pasada por agua.



Históricamente cuando es más probable que llueva es el Domingo de Ramos y el sábado anterior: el 41,7% de los días 9 y 10 de abril de los últimos 35 años ha caído agua. Le siguen el 13, 14 y 15 de abril, es decir las fechas que este año coinciden con Jueves, Viernes y Sábado Santo, cuando en las últimas décadas ha llovido en el 38,9% de los años. La posibilidad de lluvia baja a un 36,1% en Zamora el 11 y 17 de abril, este año Lunes Santo y Domingo de Resurrección y es aún menor en Miércoles Santo, 12 de abril, con un 33,3%. Siguiendo con el mismo análisis, tanto la Agencia Estatal de Meteorología como el portal de Internet "tiempo.es" coinciden en señalar que lo más habitual en Zamora es que en el periodo del 9 al 17 de abril llueva durante cinco jornadas. Es lo que ha ocurrido casi el 20% de los años. Sólo el 16,7% de los años no ha llovido nada, el 2,8% lo hizo durante siete días y el 5,6% durante ocho o un solo día. En un 13,9% de los años llovió durante este periodo durante dos, tres o cuatro días. En resumen, si nos atenemos a los datos históricos la posibilidad de pasar una Semana Santa sin pasar el paraguas tal y como cae este año son pocas.



Eso sí, si la presencia de la lluvia durante la Semana Santa es del 37% de media, es mucho más raro que caiga granizo (sólo lo ha hecho en un 1,5% de los años), tormentas (1,9%) o niebla (0,9%) y es prácticamente imposible que nieve, ya que no ha caído un solo copo en ese periodo del 9 al 17 de abril, nunca desde 1981.



Con respecto a la temperatura, lo habitual es que durante el día sea agradable, con una media de 17,1 grados de máxima y por la noche fresca, con una media de 5,1 grados durante las fechas en las que este año va a caer la Semana Santa, del 9 al 17 de abril. El año que hizo más calor fue 2014, cuando los termómetros alcanzaron los 27,8 grados un 10 de abril, mientras que el mercurio nunca bajó de los 6,6 grados de máxima, registrada el 11 de abril de 1986.



Las diferencias térmicas son importantes en esta época en la que el tiempo todavía no se ha asentado. Así el 16 de abril de 1994 heló, con una mínima de 2,4 grados bajo cero. Sin embargo el mismo día de 1983 la mínima en Zamora fue de nada menos que 13,4 grados.



En cuanto al viento, no suele ser un factor demasiado problemático, aunque hay años que ha tenido su influencia. Por ejemplo, el 16 de abril de 2012 se alcanzó una racha máxima de 96 kilómetros por hora. Lo más normal, sin embargo, es que impere la calma.