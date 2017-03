Agentes sociales preparan un plan para sacar adelante el Museo de Semana Santa

El proyecto del nuevo Museo de Semana Santa no está ni solo ni olvidado, pese a que el primer presupuesto aprobado por la Junta de Cofradías bajo la presidencia de Isabel García Prieto no incluye partida ninguna para hacer realidad la iniciativa. Las intervenciones de los representantes institucionales en la asamblea de la Junta Pro Semana Santa dejaron bien a las claras que todo el mundo está dispuesto a echar una mano.



El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Emiliano Alonso habló de la existencia de un grupo de trabajo de empresarios y agentes sociales que está elaborando un plan estratégico con diez medidas, una de las cuales es el nuevo Museo de Semana Santa, con un plan director que asegura un proyecto de referencia nacional. El teniente de alcalde, Antidio Fagúndez aseguró también estar "trabajando de forma callada" para sacar adelante el nuevo Museo de Semana Santa, además de comentar otros asuntos, como el del botellón, que se va a intentar desactivar poco a poco con la ayuda de los hosteleros, que colaborarán para que se beba "donde se hizo siempre" en los bares y se rebaje entre un 10 y 20% la asistencia a San Martín, una "bola de nieve" que va creciendo cada año más.



El delegado de la Junta, Alberto Castro animó a los semanasanteros a "ser valientes" y coger los 300.000 euros que seguirán encima de la mesa para el Museo, e incluso dejó la puerta abierta para que, como le ha pedido Isabel García, el importe se pueda destinar también a la fase previa a la construcción, como el estudio y el proyecto. También anunció un próximo convenio de la Semana Santa zamorana con Simancas para restaurar pasos y otros enseres, como los libros de actas. Y la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo también ofreció el respaldo de su institución para el magno proyecto. De hecho, recordó fue la primera que "puso el dinero". Habló asimismo de una mesa de trabajo del Patronato de Turismo con la Semana Santa para mejorar la presencia de la Pasión zamorana en las ferias turísticas.



A tenor de lo escuchado ayer, por tanto, la idea del nuevo Museo de Semana Santa no está, ni mucho menos, muerta. Quizá el contraste es la eliminación de la partida para engrosar el fondo destinado a la construcción del nuevo Museo en el presupuesto de la Junta Pro Semana Santa de Zamora. El Fondo para el Museo tiene en la actualidad 135.450 euros, que se nutren sobre todo de la aportación del año 2014, que ascendió a 58.168 euros. Se redujo algo en 2015, hasta los 45.794 euros, mermó todavía más en 2016, cuando se destinaron 31.486 euros y ha desaparecido en este 2017.



Es sólo uno de los datos destacados del presupuesto, aprobado con 67 votos a favor y 15 en contra, es decir, la oposición de los representantes de tres cofradías: Vera Cruz, Santo Entierro y Resurrección. El motivo es la eliminación de la ayuda para sacar las procesiones a la calle, ya que el apartado de asistencia a cofradías se reduce de los 22.228 euros del pasado año (más los 5.500 que se dieron a Luz y Vida) a tan solo 6.400, destinados sólo a apoyar a las hermandades que tengan déficit, indicó el tesorero, José Tomás.



En el presupuesto, que se reduce en 31.013 euros para quedarse con 174.520, destacan dos nuevas partidas, de 20.000 euros para restauraciones y de 12.000 para la organización del archivo, que no existían el pasado año. El apartado de propaganda se dispara de 9.886 euros el pasado año a 41.563, con el fin de que la presencia en ferias e Internet se potencie mucho más que ahora: "Al fin y al cabo la Junta de Semana Santa nació para promocionar la Pasión", indicó José Tomás.