La Junta de Cofradías condona la deuda a la hermandad de Luz y Vida

La Junta pro Semana Santa ha condonado la deuda de 5.500 euros a la Hermandad Penitencial de Jesús de Luz y Vida, que pidió ayuda a las cofradías el pasado año para afrontar el pago de la recuperación de sus andas y de los gastos derivados de los conflictos judiciales que ha vivido en la etapa de la anterior directiva. "Íbamos a pagarlo en cuatro años y para la hermandad la medida, adoptada en el último Consejo Rector, supone un respiro para seguir adelante", reconoció ayer el presidente de la hermandad, Miguel Ángel Regueras quien, tras concluir la asamblea general ordinaria de la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús, Luz y Vida, indicó que la penitencial "rozará los números azules". "Tras los gastos derivados de la procesión tendremos un déficit de unos mil euros", aseguró.



Este Sábado de Pasión el desfile procesional recupera el recorrido fundacional, es decir, discurrirá desde la plaza de la Catedral por la puerta del Obispo, Peñas de Santa Marta, la Avenida de Vigo y Puente de Piedra hacia el cementerio y en el recorrido de regreso desde el camposanto subirá por la cuesta del Pizarro y San Ildefonso y plaza de Fray Diego de Deza, entre otras calles del casco, hacia la Catedral. Además se estrenará la pieza "Pie Jesu", escrita por el director del coro, Manuel Alejandro López Pérez.



La hermandad precisa más unidades de sus actuales faroles pero "no podemos afrontar el encargo de más", atestigua Miguel Ángel Regueras, por lo que Jesús Luz y Vida hace un llamamiento a antiguos hermanos para que "nos vendan o nos donen los faroles que ya no utilizan". El punto donde pueden solicitarse más información corresponde al quiosco La Farola, situado en la calle Alfonso IX, y "tres días antes de la salida del desfile habrá integrantes de la directiva de la hermandad en el Museo de Semana Santa".



Además desde la hermandad instan a los hermanos a remitirles el boletín cumplimentado para "actualizar los datos del listado para los cobros y para el envío de información", señaló Miguel Ángel Regueras.



En el transcurso de la reunión se entregaron los obsequios a los mayordomos de 2013 a 2016, dado que "estaba pendiente su entrega al no haberse celebrado asambleas algunos años", subrayó el presidente.