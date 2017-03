Semana Santa en Zamora: Jesús Nazareno sube por sorpresa un 50% las cuotas, a 15 euros para 2018

Los hermanos de Jesús Nazareno aprobaron en la asamblea celebrada ayer en el Teatro Ramos Carrión por 163 votos a favor, 70 en contra y 19 abstenciones la subida de cuotas de un 50%, de 10 a 15 euros, propuesta por la directiva, en un asunto que venía camuflado en el orden del día como "Informe económico de la cofradía, decisiones a tomar". Previamente el tesorero, tanto en el este punto como el anterior de aprobación de cuentas y del presupuesto había dejado claro que los ingresos actuales de la hermandad no llegan para cubrir los gastos y de hecho, un tercio del presupuesto se ha cubierto con la entrada masiva de nuevos hermanos, fuente de financiación que a partir del año que viene ya no se puede seguir explotando, ya que la lista de espera de hombres está a cero y en mujeres en 499, tras la última entrada de 700 damas este año y 1.113 hermanos.

El relato del tesorero sobre las cuentas de la hermandad fue prácticamente un calco de lo que expuso la anterior directiva hace un par de años, cuando anunció la subida de cuotas, aunque al final las elecciones y la entrada masiva de hermanos frenaron el proceso: los recibos, de 10 euros, no se mueven desde 2001 y los ingresos no llegan para cubrir gastos, sobre todo porque es la cofradía la que tiene que pagar a las bandas (ya no ayuda la Junta de Semana Santa) y hay que pagar hipoteca y gastos de un local que antes no existía. Las cuentas de 2016, cerradas a 25 de noviembre, arrojan unos ingresos de 136.586 euros, que se nutren sobre todo de las cuotas de hermanos, 81.100 euros y las altas de los nuevos, 38.100. Los gastos sumaron 133.833 euros, con partidas importantes como los 31.046 de las bandas de música, los 16.621 de la sede, los 12.000 de carteles o los 5.330 de fines sociales.

El tesorero explicó que es muy difícil bajar los gastos, aunque se intentará en partidas como el cobro de recibos: se va a eliminar la figura del cobrador, por lo que los hermanos podrán domiciliar la cuota o pagarla en la sede, que está abierta de lunes a sábado. Para aumentar ingresos se aumentará la cuota para los nuevos hermanos de los 50 euros actuales a 85: 50 por cuota de entrada, 25 del medallón y 10 del recibo anual. El presupuesto para el año que viene asciende a unos gastos de 159.616, entre los que figuran 38.000 para bandas de música, 13.650 para el local, 12.000 para inversiones en patrimonio o diez mil para fines sociales. Uno de los asistentes a la asamblea propuso que antes de subir cuotas se obligue a los hermanos a retirar el nuevo medallón, ya que hay mil acumulados, que reportarían 50.000 euros a la hermandad, y otro que se reclamen las cuotas impagadas, de 259 hermanos y 90 damas, además de los 400 recibos domiciliados devueltos. También hubo quejas por que el punto de subida de cuotas no apareciera en el orden del día.

Con respecto a la procesión la principal novedad es que al regreso se meterá por Príncipe de Asturias, en lugar de La Marina. Y que se recupera el regreso al Museo desde la Plaza Mayor por Ramos Carrión, Viriato y Barandales. La previsión es arreglar y barnizar la mesa de la Virgen a la que seguirán la de las Tres Marías y Redención.

La nueva directiva se quejó de que la saliente entregó la contabilidad sin hacer desde 2015 y se negó a dar las claves de las redes sociales, además de entregar un disco duro y un móvil reseteados.

La nueva directiva, que se presentó ayer la preside José Ignacio Calvo Bartolomé, con Antonio Martín Sánchez y Violeta Martín Cabañas como vicepresidentes. Abad y abadesa (organizadores de la procesión de Viernes y Sábado) son Antonio García Manso y María de los Ángeles Sánchez. El secretario es Alfonso Mayo Blanco, la vicesecretaria Ana Pedrero Rojo y el tesorero Ernesto J. Bartolomé. Los vocales son Teresa González Lorenzo (Servicios Sociales), Miguel Fernández Rodríguez (Banda de Cornetas y Tambores), Ángel Vicente Sánchez (Merlús), Eusebio Aragón Fernández (Hermanos), Sonia Lozano Mulas (Hermanas), Patxi Villarino (Imagen y Nuevas Tecnologías) y Félix Frades de la Fuente (Prensa).