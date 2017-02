Los técnicos opinan que el mal estado de la capilla no justifica el traslado de la Dolorosa

El rector del Seminario, Florentino Pérez, ha avalado la versión del capellán de la Vera Cruz, Jesús Campos, con respecto al contencioso que mantiene con la hermandad a cuenta de la situación de la Virgen Dolorosa y ratifica que la situación de la capilla donde mora, en la iglesia de San Andrés, es apta para albergar la imagen sin que ésta corra peligro de ningún tipo.

Según la explicación de ambos sacerdotes, la Vera Cruz presentó un informe de un folio, sin firmar, con el membrete de una empresa de restauración que contenía "datos falsos sobre el estado de conservación de la capilla". La directiva defendía que se ponía en riesgo a la imagen de la Virgen. Según explicó Campos en la asamblea en este informe se hablaba de la presencia de xilófagos y de humedades que podían poner el peligro a la talla mariana, por lo que iniciaron los trámites para trasladar la imagen a otra iglesia, concretamente a Santa María La Nueva, que no está abierta al culto.

Ha sido el propio rector del Seminario el que ha encargado "a tres restauradores que analicen técnicamente el estado de conservación de dicha capilla". Uno de estos informes, realizado por Patricia Ganado ya está presentado. Se trata de un informe de una veintena de páginas "en el que se concluye técnicamente que ni hay carcoma ni humedades importantes que puedan poner en riesgo a la Dolorosa". El otro informe ha sido solicitado a Francisco Javier Casaseca y está pendiente de dar a conocer sus conclusiones. Y finalmente, se ha solicitado desde el Seminario a la Delegación Territorial de Cultura en Zamora de la Junta de Castilla y León un asesoramiento técnico sobre el estado de la capilla.

A falta del resultado definitivo de todos los informes parece claro que el "estado de conservación de la capilla es óptimo. Lo dicen los propios técnicos". Por tanto, la directiva de la Vera Cruz, como dejó caer el propio Campos en la asamblea estaría mintiendo para tomar una decisión, la del traslado de la imagen, "en contra de lo que se aprobó en asamblea con la anterior directiva".

Para Campos la situación de la capilla "no justifica la decisión unilateral de una imagen, por mucha propiedad que se tenga, porque no es un enser, estamos hablando de una imagen de culto y ello trasciende en sí misma la decisión que se adoptó y de la cual me atribuyo en primer lugar, y con el respaldo del Obispado, el haber paralizado su traslado a otro templo, que además es una iglesia sin culto", en referencia a Santa María La Nueva.

El presidente de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, Teo Hernando, explicó que la directiva desconocía hasta momentos antes de la asamblea la existencia del informe que ratifica la inexistencia de xilófagos o de humedades importantes en la capilla. Además de negar las acusaciones de intentar mentir a los hermanos, Hernando indicó que con los nuevos datos encima de la mesa la directiva tomará una decisión acerca de si es conveniente dejar a la Virgen Dolorosa en San Andrés o intentar trasladarla a otro templo que consideren más adecuado.

Para el rector del Seminario, Florentino Pérez "están en su derecho en llevársela, ya que la imagen de la Virgen es propiedad de la Cofradía", pero no está dispuesto a admitir que se viertan manifestaciones inexactas que ponen el cuestión en buen nombre del Seminario y la iglesia de San Andrés y se ofrezca información poco veraz a los hermanos y la sociedad zamorana en general.

La Virgen Dolorosa se estrenó en 1942 tallada por Ricardo Segundo García Pérez y sustituía a una imagen barroca del siglo XVII. En 1965 se le cambio el nombre por el de Virgen del Calvario, aunque la denominación original se recuperó en 1988. En mayo de 2013 la Virgen fue de nuevo puesta al culto en la Iglesia de San Andrés.