Zidane: "No haremos pasillo al Barça en el Camp Nou"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha afirmado que su equipo "no" va a hacer el "pasillo" al Barcelona en el próximo Clásico, en el caso de que el equipo azulgrana gane antes matemáticamente LaLiga Santander, y ha asegurado que están "preparados" para el derbi de este domingo frente al Atlético de Madrid.

"Nosotros no vamos a hacer pasillo. Nos concentramos en el partido de mañana y vamos a pensar en los tres puntos, porque es un partido de Liga y queremos intentar recortar puntos. El Atlético se merece estar donde está, y lo que tenemos que hacer y vamos a intentar es recortar puntos", manifestó el técnico francés.

"Es mi decisión, y ya está. Es una decisión mía, no entiendo lo del pasillo, y no se va a hacer. No estamos lejos del final de la temporada", confesó sobre la negativa de hacer un pasillo al eterno rival en el Clásico.

Sobre la preparación del encuentro frente a los de Simeone, Zidane aseveró que "se gestiona como siempre". "Tenemos pocos días para descansar, pero el Atleti igual. Estamos concentrados en el partido de mañana y estamos preparados. Estamos en un buen momento y queremos seguir en esta buena situación", indicó.

Preguntado por la manera en la que saldrá la escuadra madridista frente al cuadro colchonero, el técnico francés afirmó que "como siempre". "A por el partido. Nosotros no podemos especular, pensar que podemos jugar de otra manera. Tendremos un equipo muy bueno defensivamente y ofensivamente. De todas formas, nuestra intensidad será muy importante mañana", expresó.

"Nuestra obligación es dar el máximo siempre y recortar puntos. Nuestra misión es sumar puntos y demostrar que somos competitivos. No sé como va a terminar la temporada y hay que seguir a tope", afirmó Zidane.

El preparador no quiso dar pistas de su alineación para el encuentro entre segundo y tercer clasificado en LaLiga Santander. "Lo vas a ver mañana. Es buena, muy buena la pregunta, pero si contesto, sabes lo que va a pasar, por lo que me guardo lo que va a pasar", afirmaba en sala de prensa.

Sobre lo que se juegan ambos conjuntos y la importancia del partido, el preparador del Real Madrid indicó que el choque es clave "para los dos". "Ellos tienen tres puntos, al igual que nosotros", dijo.

"No sé si es el mejor, pero es un gran jugador, determinante para el Atlético de Madrid. Por cómo rinde, cómo trabaja y cómo lo hace. No nos sorprende que sea el mejor del Atlético", afirmó sobre si el delantero del Atlético, Antoine Griezmann es el mejor jugador francés en estos momentos.

Cuestionado por su continuidad en el banquillo merengue, Zidane echó balones fuera. "Nada, absolutamente nada. No hemos hablado de eso, seguimos igual. Sigo entrenando, lo que siempre he dicho es el día a día, y el club está detrás del equipo, del entrenador, pero lo que va a pasar no importa ahora", expresó.

"Se hace naturalmente. Hablamos siempre con todos en general, y con Cristiano. Cuando hay muchos partidos, sabemos que tiene que descansar, y lo hablamos. Esto se queda en el vestuario", recalcó sobre el descanso del delantero portugués en algunos partidos, como el de la pasada jornada, frente a Las Palmas.

Otro de los temas por los que se preguntó al francés es por la no titularidad de Gareth Bale en encuentros importantes, como en la Liga de Campeones, a lo que Zidane respondió que "son decisiones". "No calentó porque pueden salir otros. Tenemos un partido mañana, Gareth está preparado, como todos los demás, y la situación de que juega menos para mi no es así. Hay muchos partidos, y depende de cómo vamos a acabar. Mi sensación es que se va a quedar la próxima temporada", finalizó.