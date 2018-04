Marie-Chantal: "Letizia ha mostrado su verdadera cara"

Marie-Chantal Miller, sobrina política de Doña Sofía, ha cargado duramente contra la Reina Letizia por su actitud hacia su tía el pasado domingo en la Catedral de Mallorca, cuando no permitió que se hiciera una foto con sus nietas.



En una conversación en Twitter con el periodista Martín Bianchi, la mujer de Pablo de Grecia ha preguntado si el vídeo del rifirrafe entre la Reina Emérita y su nuera era cierto. El informador le contestado que lo era y Marie-Chantal ha confesado que le hacía sentirse "muy enfadada".



Pero la cosa no ha quedado ahí y en otro tuit ha señalado que "¡ninguna abuela se merece ese tipo de trato! Wow, (Letizia) ha mostrado su verdadera cara".





No grandmother deserves that type of treatment! Wow she's shown her true colours

Happy grandparents! Family is what it's all about ????? pic.twitter.com/z6PCx8IWVS