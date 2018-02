Quesos El Pastor firma un mal partido en La Seu

El Quesos El Pastor dio ayer un frenazo en su sprint hacia la salvación al caer derrotado ante un Cadi La Seu que demostró por qué ocupaba el sexto puesto de la clasificación y fue claramente superior. El equipo naranja, sin embargo, nunca bajó la guardia y buscó sus opciones hasta en los peores momentos cuando llegó a perder por 19 puntos, y tal vez acusó demasiado la lesión que sufrió la norteamericana Nicole Michael que le hizo abandonar la cancha al final del primer cuarto cuando había mostrado muy buenas maneras en el que era su primer partido con el equipo zamorano.

No firmó un gran partido este Quesos El Pastor a que no parece haberle sentado bien el descanso de quince días del Preeuropeo, no encontró el acierto en el tiro de otras ocasiones, ni la regularidad que le permitió ganar los dos anteriores partidos. Además, la que había sido la líder del equipo en jornadas anteriores, Jelena Ivezic, no estuvo acertada y saldó el encuentro sin conseguir anotar ni un solo punto.

Afortunadamente, su rival por la permanencia, el Campus Promete tampoco pudo ganar a Bembibre, aunque en un final de infarto con 51-53, y el Zamarat mantiene esas dos victorias más el basketaverage en ese camino hacia la salvación.

El Quesos El Pastor cayó derrotado en su visita a La Seu D`Urgell en un partido desgraciado en el que nunca encontró el acierto de otras veces y además perdió pronto por lesión a su último fichaje Nicole Michael cuando ya había anotado cuatro puntos y dejado patente que puede ser una digna sucesora de Alisia Jenkins en el poste bajo.

Habrá que esperar a las pruebas que se realizarán a la jugadora americana para saber el alcance real de su dolencia en el hombro aunque, en un principio, las radiografías que se le realizaron no parecen arrojar nada grave.

El equipo de Eloy Doce tuvo enfrente a un rival muy fuerte, con profundidad de banquillo, aunque nunca se mostró claramente superior a las zamoranas que lucharon en todo momento pero casi nunca lograron bajar de los diez puntos de desventaja.

Los mejores momentos del Zamarat llegaron en el primer cuarto cuando llevó la iniciativa en el marcador bien pertrechado en una defensa en zona efectiva. Con 8-14, el ánimo del equipo se puso por las nubes y tan sólo la americana Kraker mantenía vivo al equipo catalán.

Poco a poco el Cadi fue entrando en juego y lograba igualar a 16 en el minuto 9 poco antes de que Nicole Michael, que debutaba con la camiseta naranja se dañase en un hombro, una lesión que le impidió continuar ya en todo el partido. Las jóvenes Lo y Oma se encargaban además de establecer el 20-16 con que se cerraba el primer cuarto.

El encuentro siguió equilibrado en el segundo periodo y, pese a que las locales lograron distanciarse a 7 puntos, el Quesos El Pastor tuvo capacidad de reacción para acercarse a 25-23 teras dos minutos sin ninguna anotación por ambos bandos, obligando al equipo pirenaico a solicitar un tiempo muerto.

La ex del Zamarat Shereesa Richards entró en juego anotando cinco puntos seguidos y cambió por completo la situación. El Cadi volvía a escaparse para alcanzar el descanso con diez puntos de ventaja de nuevo.

Intentó que cambiaran las cosas el Zamarat regresando al partido con defensa zonal que mantuvo durante casi todo el tercer cuarto pero La Seu se mostraba imparable y un triple de la ex del Zamarat Andrea Vilaró disparó las diferencias a 19 puntos (54-35).

No arrojó la toalla el equipo naranja e inició el último cuarto con una gran intensidad defensiva que le complicó bastante las cosas a las catalanas que vieron recortada su renta hasta los once puntos. Pero no perdió la calma el Cadi y superó su pequeña crisis aprovechando además el agotamiento de las zamoranas y todo quedó decidido con el 62-45 que anotaba Giorgina Bahí a falta de cuatro minutos para el final.

Ainhoa López buscó lo imposible con dos triples seguidos (64-51), un mero espejismo y el partido se cerraba con 68-51.

No tendrá demasiado tiempo el Quesos El Pastor para digerir esta derrota porque la Liga continúa el próximo viernes contra un Sant Adriá que no renuncia a nada esta temporada de su ascenso. La principal duda será la de Michael que dispondrá de muy poco tiempo para recuperarse de su dolencia en caso de que se confirme que no reviste gravedad.