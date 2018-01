Ana Guerra y Aitana: En el punto de mira por su canción para Eurovisión

El camino a Eurovisión no está siendo nada fácil para los chicos de Operación Triunfo 2017 (OT) y sino que se se lo digan a Ana Guerra y Aitana. El pasado martes, los concursantes finalistas del talent show conocieron cuales iban a ser los temas y duetos seleccionados como candidatos para representar a España en el Festival del próximo mes de mayo en Lisboa.



Uno de los duetos, el formado por Ana Guerra y Aitana, tendrán que defender 'Chico Malo' una canción de reguetón (reggaeton) compuesta por Brisa Fenoy con la que no se sienten del todo cómodas.



Descontento de Ana Guerra y Aitana



Durante una conversación con Laura y Mamen, profesoras de la Academia, Ana Guerra y Aitana les comentaron que les gustaría hacer algunas modificaciones en la letra para hacer la canción más suya y sentirse más identificadas con el tema.



Poco después, durante la merienda, expresaron esta misma idea a sus compañeros. "Cantamos la canción del dúo sin ganas", afirmaban las concursantes, a lo que Ana Guerra añadía: "La canción me gusta pero yo no soy una tía que vaya dando este tipo de mensajes".



Aitana, por su parte también dio su opinión y dijo que: "Me gusta pero yo no canto reguetón y no se como me va a salir. Me asusta porque la canción ya no es una cover, es nuestra" por lo que Ana Guerra con miedo de que se malinterpretasen sus palabras quiso aclarar que: "Cualquier persona que vea este vídeo que sepa que la canción nos gusta, pero que yo no me veo identificada con este estilo de música".



Miriam y Alfred comprendieron la situación de sus compañeras e intentaron aconsejarlas: "Si estáis incómodas, proponed un cambio de letra".



Manu Guix y Noemí Galera, director musical y directora de la Academia, no tardaron en aparecer en la merienda de los chicos e interrumpir la conversación, muy enfadados por las palabras de Ana Guerra y Aitana.







Bronca



Noemí Galera les aseguró que estaba "Si queréis cambiar la letra de Chico Malo, mañana cuando venga la compositora se lo decís. Estoy muy cabreada".



Manu Guix también quiso pronunciarse aconsejándole a las concursantes: "Tened cuidado en como decís las cosas porque se puede interpretar que está canción no os gusta y que lo hacéis porque se os obliga. Es la imagen que dais... Cuidado. Yo soy el primero en ayudaros, en hacer que estas canciones sean vuestras. Si hay que hacer un cambio se habla con el autor y no hay ningún problema. Máximo respeto a lo que se os ha dado".



Ana Guerra y Aitana, contando en todo momento con el apoyo de sus compañeros que comprendían completamente la situación de las chicas, intentaron explicar a sus profesores como se sentían sin despreciar en ningún momento ni al autor ni a la canción.



Reacción en las redes sociales



Los seguidores de ´Operación Triunfo´ no tardaron en mostrar su apoyo a Ana y Aitana. La mayoría de los fans comparten las sensaciones de las jóvenes cantantes y aplauden las palabras de sus compañeros tras la bronca recibida.





O sea, que les obligan a presentarse a Eurovisión sin preguntarles. Les asignan canciones sin preguntarles. Y ahora los cambios que ellos propongan para hacer la canción suya no son bienvenidos, ¿son artistas o marionetas que van a vomitar una canción en Europa? #OTDirecto24E — N. ??????? (@NaiaDolan) 24 de enero de 2018

Noemí: ¿Qué os pensáis que vais a cantar cuando salgáis?



Hombre pues yo esperaba que cantasen lo que a ellas les gustase, no lo que la industria musical les diga. #OTDirecto24E — Sandra López Jiménez (@LopezSanndra) 24 de enero de 2018