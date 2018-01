Carlos Sainz conquista su segundo rally Dakar a los 55 años

El español Carlos Sainz se coronó este sábado en el rally Dakar 2018, sumando así su segundo título ocho años después del primero y rompiendo todos los pronósticos a sus 55 años.

"¡Hasta la victoria, siempre!" Es como si Sainz hubiera hecho suya la célebre frase del 'Che' Guevara tras cruzar la meta en la 14ª y última etapa en Córdoba, la provincia de la infancia del revolucionario argentino.

Carlos Sainz, vencedor del rally Dakar por segunda vez. Vídeo: Flow Spain

En cabeza desde hace una semana, el equipo compuesto por Sainz y Lucas Cruz, del equipo Peugeot, no falló, no cometió errores, gestionó su ventaja y celebró su triunfo con efusividad encima de su auto al cruzar la meta.

En el podio le acompañaron los Toyota del catarí Nasser Al-Attiyah y del sudafricano Giniel de Villiers, segundo y tercero respectivamente.

Miembro de un selecto círculo de pilotos capaces de ganar el Mundial de rallies (WRC) y el más famoso rally-raid del mundo, junto a los finlandeses Juha Kankkunen y Ari Vatanen, Sainz también se ha convertido en el ganador en coches de mayor edad de la historia, a sus 55 años y 284 días.



"Una recompensa merecida"



Tras proclamarse campeón, Sainz mostró su satisfacción y aseguró que es una "recompensa merecida" después de haber sumado cinco abandonos en las últimas cinco ediciones.

Carlos Sainz, tras saberse ganador del Dakar 2018: "Córdoba y Argentina me vuelven a dar una gran alegría". Vídeo: Flow Spain

"Estoy muy contento. Es una recompensa merecida. Menuda alegría. Además coincide que aquí gané mi último rally del Mundial, por estos mismos caminos en 2004. Y otra vez Córdoba y Argentina me dan una gran alegría", indicó.

"He conocido abandonos en estos últimos años, pero siempre me he esforzado al máximo. Esta vez el Dakar ha sido durísimo", añadió el madrileño, bicampeón del mundo de rallys, que firmó la tercera victoria consecutiva de Peugeot en el Dakar.

Preguntado por su futuro, Sainz dijo que ahora mismo solo piensa en celebrar el triunfo. "Ahora voy a disfrutar de esta victoria y luego ya habrá tiempo de ver qué hago en el futuro. Peugeot se retira y veré qué hago con la familia", sentenció.

Y eso que el día de la salida, el 6 de enero, las preguntas que se le hacían eran más sobre si esta 11ª era su última participación que sobre sus opciones reales de victoria...



El 'Matador' y el 'León'



Sainz, quien solo había terminado uno de los últimos seis Dakares desde que se había alzado con la victoria en 2010 con Volkswagen, parecía el menos favorito del 'Dream Team' que había montado este año Peugeot con los franceses Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb y Cyril Despres.

"Tuvo malos años y malos momentos desde su debut con Peugeot (en 2015)", había dicho Peterhansel.

"Carlos (Sainz) ha hecho una gran carrera y merece claramente ganar. Es también una bonita manera de celebrar todo lo que ha hecho con Peugeot en los últimos cuatro años", comentó el jueves.

El madrileño consiguió superar las dunas en Perú y Argentina, el terreno que le era más desfavorable, con mayor regularidad y menos errores que sus rivales, apoyado en su experiencia. "La estrategia es rodar tranquilamente", se reía hace unos días.

Del otro lado, su mayor punta de velocidad hizo maravillas en las etapas del tipo WRC. No en vano, ganó dos etapas en este tipo de pistas.

Este triunfo es también importante para Peugeot, que se despide del rally tras haber ganado las últimas tres ediciones en sus cuatro participaciones. El 'Matador' y el 'León' han formado un gran equipo.