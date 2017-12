 Los 'trending topic' de la semana

La semana televisiva ha dejado momentos únicos. Los espacios de televisión han contado con invitados y protagonistas de lo más especiales.



Esta semana hemos visto desde las confesiones del asesino de la catana, hasta agresiones homófobas en contraste con gestos hacia la diversidad sexual e, incluso, una petición de matrimonio en directo.



El asesino de la catana recuerda cómo mató a su familia



"La espada bajó sola, yo no tenía la intención", ha afirmado José Rabadán, conocido como el asesino de la catana, en la primera parte del documental de DMAX que se emitió este miércoles, titulado titulado ´Yo fui un asesino: el crimen de la catana´



José Rabadán tenía 16 años de edad cuando mató a sus padres y hermana pequeña, con síndrome de down, con una catana el 1 de abril del año 2000 en Murcia, dónde la familia residía. Ante la cámara José, ahora casado y padre de una niña de tres años, aseguró que no sabe porque cometió el crimen aunque dijo que su padre era autoritario y su madre hacía de "escudo".



Los Javis de OT sufren una agresión en la calle



Los Javis han saltado a la palestra y esta vez no ha sido por sus divertidas peripecias en las clases que imparten en la academia de Operación Triunfo 2017.



Los famosos Javier Calvo y Javier Ambrosi, novios desde hace ocho años y recientemente comprometidos, contaron a la concursante de la academia, Nerea, cómo sufrieron una agresión homófoba hace tan solo unos días. En una de las clases le comentaron a la 'triunfita' cómo habían sido interpelados por un hombre mientras caminaban por las calles de Madrid.







A ver, para quitarle drama al asunto, así se lo contamos nosotros a Nerea. Nos defendimos como leones y no pasó nada grave. Hay gente que sufre verdaderas agresiones homófobas e incluso no viven para contarlo, y nosotros luchamos por todos ellos. @OT_Oficial #OTDirecto29N ?? pic.twitter.com/87cy05yq4A — Javier Calvo (@javviercalvo) 29 de noviembre de 2017

¡Mirad quien ha venido a ver a Marina en este día tan especial: por fin conocemos a Bast! #OTGala5 pic.twitter.com/O17Ks5E6S8 — OT 2017 (@OT_Oficial) 27 de noviembre de 2017

¡Con lo chiquitín que es Isidro y lo que suelta por la boca! Aunque Mª Carmen controla en eso de las respuestas también #FirstDates494 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/kkaHLiFrgh — First dates (@firstdates_tv) 28 de noviembre de 2017

La gala de este lunes de '' ofreció un beso de película sobre el escenario.fue la elegida por los espectadores para abandonar el reality musical.La joven sevillana puso así punto y final a su paso por el programa. Para sobrellevar esta mala noticia, la dirección del programa decidió obsequiarla con una visita en directo de lo más especial., pareja de Marina, subió al escenario y se fundieron en un bonito beso.El hecho de quehizo que el gesto fuese de lo más aplaudido en las redes sociales.visitó la noche del martes. Pero, lo que María no sabía es que su visita al programa iba a convertirse en una noche mágica que recordaría siempre. Durante uno de los experimentos del programa, Jandro pedía a la actriz que abriese una reproducción de un guerrero terracota. Para sorpresa de esta,, salió del interior.María no pudo contener lascuando su pareja se arrodilló para pedirle matrimonio:, le preguntó el actor sacando un anillo de su chaqueta.