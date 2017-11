Manuela Velasco denuncia a un grupo de taxistas por agresión física y verbal

La actriz Manuela Velasco ha denunciado en Instagram que ha sido agredida por un grupo de taxistas en huelga cuando regresaba en un taxi fletado por la productora en la que trabaja. Velasco volvía a su casa cuando varios trabajadores del sector la increparon gravemente y agredieron al vehículo, hechos que ha puesto en conocimiento a través de la red social.



"Un grupo de taxistas me ha agredido física y verbalmente, sin preguntar primero. Concretamente me han dicho, entre otras cosas e insultos: 'Come pollas. Vete a comer a pollas a Antena 3. Pesetera. Ya nos vamos a encargar de que nadie te vea en la tele'", ha resumido.