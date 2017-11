Los 5 'trending topic' de la semana

El domingo se emitió en La Sexta la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela habló sobre la política venezolana y española, criticando la actitud de Rajoy y negando la supuesta financiación de Podemos. Pero, la opinión de Maduro sobre la actualidad catalana era el tema que más interesaba a los espectadores del programa.

Aunque, en un primer momento, el mandatario quiso esquivar la pregunta afirmando que no se iba a "meter en los asuntos internos de España", terminó criticando la gestión del conflicto catalán por parte del Gobierno español: Eso debe resolverse a través del método político, del diálogo y la diplomacia. No se pueden resolver a golpe de porrazo. No se puede desconocer a una sociedad entera. Si yo pudiera aportar una idea desde Venezuela, es que el asunto de Cataluña, por la sordera y los errores cometidos por el Gobierno de España ha cometido un juego trancado. Ese conflicto se internacionalizó, sin lugar a duda", aseguró Maduro en una tensa segunda parte de la entrevista.

Julia Otero: "Yo no cuento para Cataluña"

Julia Otero acudió esta semana a 'El Hormiguero' para hablar de la actualidad en Cataluña. La periodista catalana dio una lección de periodismo en el programa de Pablo Motos. Otero se gano la atención de los espectacudores con sus declaraciones y 'El Hormiguero 'no necesitó de ningún juego, ni de hormigas para que fuese una gran noche.

"Los que vivimos en Catalunya llevamos años avisando... Han estado cuatro o cinco años, en el resto del país, sin darse cuenta de lo que estaba pasando", afirmó la periodista, que destacó la importancia de que los no independentistas acudan a votar el 21D.

En cuanto a su experiencia personal, aseguró que la mitad de los catalanes (los no independentistas) no cuentan para Cataluña.

Descubre esto y mucho más acerca de la interesante entrevista que Otero protagonizá en 'El Hormiguero':

El zasca de Mamen Mendizábal al portavoz de la fundación Francisco Franco

Este jueves por la tarde se han vivido momentos de tensión en el plató de 'Más Vale Tarde'. Mamen Mendizábal entrevistaba en directo a Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Francisco Franco, para conocer su opinión sobre la propuesta de ilegalizar la institución.

El portavoz, lejos de contestar a las preguntas de la presentadora, se dedicó a elogiar constantemente la figura de Franco, llegando a decir que no fue un dictador. Algo que enfadó mucho a la presentadora que respondió con contundencia a Jaime Alonso.

El estremecedor relato de la violación que Bob Pop sufrió con 25 años

Bob Pop acudió esta semana al programa de Buenafuente para rememorar la trágica violación que vivió con 25 años aprovechando la actualidad informativa del juicio de 'La manada'.

"El día siguiente de una violación es una mierda, pero tienes que reír porque estás vivo", afirmó el conocido colaborador de televisión en un triste relato que te estremecerá de principio a fin.

Saúl Craviotto, ganador de la segunda edición de 'Masterchef Celebrity'

Dejando a un lado la política y las tristes noticias que inundan la actualidad informativa, destacamos la victoria de Saúl Craviotto en 'Masterchef Celebrity'. El asturiano puso punto y final a un concurso redondo en el que se ha llevado el cariño y respeto de todos sus compañeros.