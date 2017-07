Frank Cuesta carga contra 'A cara de perro' por "manipular"

'A cara de perro' ha contado con Frank Cuesta como uno de sus grandes defensores desde que se estrenó en junio. El presentador incluso apeló a la presunción de inocencia de Javier García Roche cuando fue detenido por una acusación de malos tratos. Pero esto se ha acabado.

El aventurero de DMax carga contra el formato al enterarse de una denuncia de la asociación Amigos Peludos Bajo Cinca. Esta institución acusa al programa de Mediaset de cambiar un perro por otro para mostrar como exitoso un rescate que resultó fallido.

En octubre de 2016, la asociación Amigos Peludos Bajo Cinca, junto a la Asociación Aria y 'A cara de perro', emprendieron un rescate de un can en Fraga, Huesca. Dicho rescate, en palabras de la asociación denunciante en Facebook, no se produjo porque el animal se escapó.

"Este peludo tenía pánico a los humanos, no sabemos lo que llegó a sufrir y era imposible cogerle, parecía mentira que con sus cuatro patitas completamente cangrenas pudiera llegar a correr tanto, una vez corrimos hasta 15 km detrás de él y le perdimos el rastro, era muy listo, el miedo le había hecho listo", comenta la asociación. Asimismo, indican en su red social que el día del rescate sorpendieron al perro y éste echó a correr: "Al sorprenderle echó a correr y nuestra Presi corrió detrás de él hasta poderlo arrinconar en una esquina, pero éste salió y todo el grupo corrió tras él, desgraciadamente se escapó. La verdad es que se escapó", aseguran.

Por ello, acusan a ´A cara de perro´ de poner a otro can para aparentar que había sido rescatado. De hecho, informan que el perro al que pretendían rescatar falleció el 11 de enero de este año.

"Da vergüenza"

Frank Cuesta ha criticado con dureza al programa de Cuatro. "Si tuvieran vergüenza harían un escrito oficial y pedirían perdón a esta asociación, al perro y se irían para su casa. No va a pasar, pero por lo menos que se sepa", afirma el aventurero.

"Este escrito demuestra que hay muchísima gente luchando por los animales, que se está gastando todo el dinero, que no tiene cochazos ni viven como dios. Y otra gente, y esto va por ti Javier García Roche, que te he defendido pero en esto no te puedo defender. O te la han colado o la has cagado", siguió.

"Esto demuestra que te han manipulado de una manera que es para que cojas y te vayas a tu casa y les mandes a tomar por el culo o tú eres parte de esto. Alguien va a tener que decir algo, esto sí que duele", sostiene Cuesta, visiblemente decepcionado con el presentador del programa y enfadado con la situación.

"Cuando sale un caso y ellos mismos te dicen que no habéis puesto ni un puñetero duro ni les habéis ayudado, da vergüenza. Y si lo que queréis es crear donde alguien queda como un héroe y vosotros como alguien espectacular, pues la habéis cagado. Para mí esta gente vale muchísimo, pero muchísimo más que vosotros", continúa.

Para acabar, el aventurero le ha dedicado unas palabras al programa: "Para mí, a partir de ahora el programa es una puta mierda. Seguramente el mío también, pero el vuestro es una mentira".