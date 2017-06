Los 5 'trending topic' de la televisión

El programa de entretenimiento de La Sexta, 'Zapeando', ha celebrado este martes, 27 de junio, su programa número 900 con una fiesta por todo lo alto cuyo plato fuerte fue la parodia de 'Chantaje'. Miki Nadal, como Maluma, y Cristina Pedroche, a lo Shakira, protagonizaron una versión destornillante del 'hit' latino, cuya letra se centra en la asombrosa capacidad de Cristina para aparecer en todos los programas de Atresmedia.

El videoclip arranca en los pasillos de un supermercado: "Cuando estás bien te vas a Pekín. Con tus programas me dejas aquí. Y me quedo solo en 'Zapeando'. A todo el mundo le dices si". Un vídeo de lo más sensual y divertido que no deja a nadie indiferente.

La nueva polémica de Pablo Motos

No hay semana que a 'El Hormiguero' no le lluevan las críticas. Esta semana, el programa realizaba un concurso para regalar 3.000€ al ocupante de un vehículo que pasase por la calle Alcalá, Madrid. La indignación llegaba cuando el elegido por Pablo Motos resultó ser un instructor de padel que conducía un BMW descapotable.

El viento se lleva en directo a un reportero

Deric Ó Hartagáin, meteorólogo de la televisión irlandesa, TV3, se encontraba en plena conexión en directo dando el tiempo para el pasado fin de semana cuando una ráfaga de viento le saca del plano.

Jorge Brazalez, ganador de 'Masterchef 5'

El avance del último programa ya desataba las sospechas de que el joven granadino ganaría 'Masterchef 5'. El guapo exfutbolista de 28 años se impuso en la final a Edurne y Nathan con un menú aplaudido por el jurado y el chef Jöel Robuchon.

Agresión a un equipo de periodistas de Antena 3

Un grupo de taxistas agrede al reportero de 'Espejo Público', Raúl García, y al cámara que le acompaña durante la manifestación de taxistas de Barcelona. La policía ha tenido que intervenir despúes de unos momentos de tensión que terminaba con los manifestantes tirando latas de refrescos a los periodistas.