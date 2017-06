Marta Sánchez y Vicky Larraz se pelean por culpa de Netflix

Los rumores sobre la enemistad de Marta Sánchez y Vicky Larraz no son nada nuevo.



Ambas han protagonizado los desencuentros más recordados de la historia musical en España desde que Marta le arrebatara el puesto de cantante en Olé Olé a Vicky en el año 86, aunque esta volvería al grupo un tiempo después.



Más de 30 años después, han decidido resolver sus problemas encima de un ring. La pelea comenzó cuando la plataforma Netflix lanzó una nueva campaña publicitaria de la serie ´Glow´ en la que salía Marta Sánchez cantando el tema de Olé Olé No controles, algo que ha Vicky Larraz no sentó nada bien.





Con este tweet al quecomenzaba una verdadera batalla entre los seguidores de las artistas por este enfado.Justo en ese momento,para ver quien las dos tenía razón. Con este divertido video las artistas y Netflix han 'troleado' a todos haciendo ver que la diversión está por encima de cualquier cosa.