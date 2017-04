Los 5 'trending topic' de la televisión

Pablo Motos ha sido uno de los grandes protagonistas de la semana que cerramos pero no el único. Alba Carrillo y Gloria Camila, participantes en 'Supervivientes' han dado también mucho que hablar con su pelea en Honduras. Repasamos los momentos televisivos más destacados de la semana:

La reportera de Telecinco que desaparece

La presentadora del Informativo Mediodía de Telecinco, Isabel Jiménez, no daba crédito este martes a lo que ocurrió cuando dio paso en directo a la reportera que informaba desde el Ayuntamiento de Madrid para cubrir el primer pleno sin Esperanza Aguirre después de su dimisión este lunes, Isabel Alonso. La periodista, tras iniciar su intervención se bloqueó o se sintió indispuesta después de carraspear en un par de ocasiones, y solo se le ocurrió salir de plano. Todos los espectadores de la cadena presenciaron la escena atónitos, pero el realizador reaccionó rápidamente dando paso a la pieza locutada sobre el asunto.

Pablo Motos y su entrevista "machista"

Fueron a 'El Hormiguero' Blanca Suárez, Maggie Civantos, Nadia de Santiago y Ana Fernández, protagonistas de 'Las chicas del cable', la primera serie original de Netflix en español, y Pablo Motos no estuvo demasiado acertado en sus preguntas.

"¿Vosotras sabéis bailar reggeton?". Así arrancó Motos la entrevista y la pregunta disparó los comentarios en Twitter.



Gloria Camila y Alba Carrillo llegan a las manos

La hija del torero Ortega Cano no pudo soportar las palabras que la modelo le dijo sobre su padre y se abalanzó sobre ella. "Al menos mi padre no ha matado a nadie ni ha estado en la cárcel", le soltó la ex de Feliciano López en plena discusión. Kiko Jiménez acusó a Carrillo de buscar hombres famosos "para agarrarte a este mundo" e incluso le repitió en varias ocasiones que "está cansado de verla en televisión".

La dirección del programa de Telecinco sancionó a Gloria Camila, Alba Carrillo y Kiko Jiménez, novio de la hija de Rocío Jurado por la pelea. Gloria Camila ha sido condenada a abandonar 'Tierra de nadie' y separarse de su Kiko, mudándose por un tiempo al 'Infierno'.

Telecinco

Un rayo alcanza a un reportero

El reportero Lu Xiaodong grababa el lunes un informe a cámara sobre las fuertes tormentas en su ciudad cuando él y el cámara fueron alcanzados por un rayo en Dalian, localidad de la provincia nororiental de Liaoning (noreste).

Lu, que aparentemente no sufrió heridas o quemaduras en el incidente, contó más tarde a Dalian TV que pudo ver chispas alrededor de su mano y en el paraguas que portaba el camarógrafo, quien también resultó ileso. "Los rayos no van a perdonarte aunque seas un hombre del tiempo", bromeó uno de los internautas.

Se entera en directo de que su hotel está ardiendo

Este lunes Madrid se levantaba con una tremenda columna de humo procedente del incendio en un hotel de la Gran Vía. Desde el programa de 'Espejo Público' se informaba de la noticia en directo cuando una de las invitadas al programa de Susanna Griso aseguró que ella misma estaba alojada en ese hotel, concretamente en la planta inferior a donde se localizaba el foco del fuego. "Es un apartahotel y me estoy quedando ahí. Mi habitación está en la planta 12 y la azotea es la planta 13", contaba.