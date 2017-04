José María Barrios lidera una candidatura "bendecida por Martínez Maíllo"

José María Barrios ha dado el primer paso para coger las riendas del Partido Popular de Zamora, toda vez que Fernando Martínez-Maíllo haya anunciado su intención de abandonar la presidencia en el Congreso que se celebrará el próximo 3 de junio en el teatro Ramos Carrión. El diputado nacional representa una candidatura "de continuidad", tal y como él mismo ha manifestado, que busca mantener la unidad de los populares en la provincia. Como número dos, para desempeñar las funciones de la Secretaría General, Barrios lleva consigo a Mayte Martín Pozo, presidenta de la Diputación Provincial. Un tándem que cuenta, aseguran ambos, con "las bendiciones" del presidente saliente.



El exalcalde de Morales del Vino encabeza la carrera para suceder a Maíllo al frente del PP de Zamora. Una candidatura que será presentada la semana próxima, una vez se cumplan los plazos establecidos. "Nos presentamos después de meditar, pensar y hablar con los compañeros de nuestro partido", ha indicado José María Barrios. A su lado, Mayte Martín Pozo, que pasará a ser, si no salta la sorpresa, nueva secretaria general del partido en sustitución de Alberto Castro. "Formamos un tándem casi perfecto, porque perfecto no hay nada", ha comentado Barrios.



Ambos candidatos han mostrado su agradecimiento al presidente saliente, quien dejará de serlo a partir del 3 de junio para cumplir con su cometido en Génova. "No venimos a sustituir a Fernando -Martínez-Maíllo- porque Fernando es insustituible", ha reconocido Barrios. "Él ya ha dejado su impronta en Zamora y ahora es el turno para trabajar con un nuevo estilo, aunque con el mismo espíritu de unidad que él siempre ha mantenido", ha comentado el candidato.



El reglamento interno del Partido Popular, ratificado el pasado febrero en el Congreso Nacional, mantiene una normativa estatutaria que recoge que los presidentes y secretarios provinciales del partido solo podrán compatibilizar sus cargos de representación institucional en corporaciones locales y provinciales, en parlamentos autonómicos y en el Senado, pero nunca en el Congreso de los Diputados. No obstante, José María Barrios va a pedir una excepción para poder colocarse al frente del PP de Zamora. "Voy a solicitar una transitoriedad al Comité Ejecutivo para poder seguir ejerciendo como diputado en el Congreso. No existe la incompatibilidad, pero si desde el partido me piden que deje mi escaño, así lo haré", ha avanzado.



La candidatura de Barrios y Martín Pozo, por último, aspira a ser la única que concurra al Congreso. "Esperamos que exista unidad, aunque las urnas están para algo. Nosotros tenemos la bendición de Fernando", ha concluido.