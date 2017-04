El gluten es el último ingrediente que por desconocimientos está siendo desterrado de muchas dietas. Cada vez hay más gente que no siendo alérgica o celíaca decide no consumir productos que lo lleven. Como él, hay otros productos que en su día fueron objeto de un mito y se han ganado una mala fama que no tienen. Repasamos cuáles son los alimentos que pensabas que eran malos para tu dieta pero que no lo son:

El huevo

Hace ya algunos años que se demostró que, a pesar de su alto contenido en colesterol, su consumo habitual no aumentaba el riesgo cardiovascular en personas sanas. Se puede llegar a consumir un huevo por día, ya que aporta innumerables beneficios para nuestro organismo, como proteínas y minerales.

Las patatas

Todos pensamos que las patatas engordan mucha peor en realidad son muy sanas. Eso sí, siempre es preferible consumirlas asadas o cocidas, en vez de fritas.

El aguacate

Uno de los alimentos más recomendados para mantener la piel joven pero también una de las verduras que más controversia y opiniones enfrentadas ocasiona es el aguacate. Al ser un alimento muy graso ha sido objeto de muchos mitos, pero lo cierto es que es muy rico en vitaminas y minerales y estupendo para llevar una vida sana.

El café

Con la moda de infusiones y tés que nos acompaña últimamente, el café esté siendo víctima de un nuevo mito. A no ser que tomemos cinco tazas al días no tenemos porqué preocuparnos e incluso nos ayudará en las digestiones si acostumbramos a tomarlo después de las comidas.

La leche de vaca

Soja, almendras o avena son las nuevas leches que parece que hay que tomar para estar sano. Pero lo cierto es que la leche de vaca sigue siendo la mejor opción si no se tienen alérgías, especialmente para los más pequeños de la casa.