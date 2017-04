"Lo que hace grande a la Semana Santa de Toro es la implicación de la gente"

Como zamorano, Luis Jaramillo Guerreira, vive intensamente la Semana Santa y, esta noche, será el encargado de ofrecer el pregón de la Pasión de Toro en un acto que se celebrará, a las 21.00 horas, en la Colegiata. En su discurso, Jaramillo animará a los toresanos a preservar una Semana Santa austera, pero cargada de esencia.



-¿Cuál es su vinculación con la Semana Santa de Toro?



-Mi vinculación es con Toro, fundamentalmente. Mi hija se llama Canto y tengo razones más que sobradas para tener una relación importante con Toro, lugar que conozco con todo detalle desde hace muchísimos años. De hecho, mis primeros trabajos en la radio fueron en los monasterios de clausura de Toro y, en particular, en el monasterio del Sancti Spíritus, al que me une una relación afectiva muy especial. Conozco la Semana Santa de Toro, he acudido muchos años a la salida de la procesión de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla, he visto la Bendición de los Conqueros y he conocido en detalle algunas de sus procesiones.



-¿Qué mensaje trasladará a los toresanos en su pregón?



-Que tienen una Semana Santa auténtica y maravillosa que han recibido de sus antepasados y que tienen que preservarla para transmitirla a futuras generaciones. También destacaré que deben conservar el mensaje real de lo que significa la Semana Santa porque es un espectáculo, pero también tiene un fondo que, para los creyentes, tiene que ser la raíz de la misma. También resaltaré que la Semana Santa de Toro es un gran ejemplo, por lo que sucedió tras el incendio de 1957 y cómo la unión hace la fuerza.



-¿Qué diferencia la Semana Santa de Toro de la que se celebra en otros lugares?



-Cada Semana Santa tiene su esencia y sus peculiaridades. Lo que conmemoramos es la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, pero cada pueblo lo expresa de una forma diferente. La Semana Santa de Toro es profundamente castellana, austera, marcada por el silencio y reúne las características y el enraizamiento con el pueblo propio de otras Pasiones.



-De todos los actos de la Pasión ¿cuál es su preferido?



- Sin duda, la salida de la procesión del Viernes Santo de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla. El momento en el que termina el Sermón del Mandato, salen los pasos al exterior del templo y la Banda empieza a tocar la marcha de Nuestro Padre Jesús de Emilio Cebrián, para que el paso insignia de la cofradía haga el recorrido por la iglesia para salir al exterior, me parece un acto hermoso. Este acto se puede vivir en una cierta intimidad porque, a esa hora, Toro reúne un ambiente que es el perfecto para lo que tiene que significar la vivencia de la Semana Santa.



-¿La Pasión ha perdido en parte su origen religioso?



-Todavía hay gente que la sigue viviendo intensamente como cofrade o como creyente, pero es verdad que hay un exceso de explotación de los aspectos estéticos y no nos damos cuenta de que si no preservamos la autenticidad de nuestras procesiones y de nuestra Semana Santa, vamos a perder el elemento económico, porque ambos van unidos. Siempre digo que la Semana Santa es una mezcla perfecta de tradición y de religiosidad popular y no se puede desequilibrar hacia el aspecto estético.



-¿Las cofradías deberían recuperar parte de sus raíces?



-Las necesidades no son las mismas, pero creo que las cofradías pueden adaptarse al siglo XXI y ayudar a los que más lo necesitan, pero la labor de enterramiento a los difuntos o de atención a la indigencia, son situaciones que ya no se dan. Las cofradías deben ser algo más que estar en la calle, deben dar ejemplo y hay muchas formas de mostrar su ayuda a los demás.



-¿La declaración de Interés Turístico Regional contribuye a promocionar la Pasión?



-La Semana Santa de Toro tiene por sí misma una tarjeta de presentación excelente. Estoy absolutamente convencido de que la de Toro no está por debajo de otras declaradas de Interés Turístico Internacional. En la época actual, el turismo religioso palpará la esencia de la Semana Santa de Toro, por escenario, por la antigüedad de sus cofradías o por la implicación de la gente. Lo que hace grande a la Semana Santa de Toro es la implicación de los cofrades y de la gente.



-¿Toro debería aprovechar otros recursos como el patrimonio para divulgar esta celebración?



-Creo que la Semana Santa de Toro tendrá este año mucha más participación en cuanto a visitantes. Toro ha hecho una gran operación de imagen con la celebración de Las Edades del Hombre, que ha sido sin duda una tarjeta de presentación brillantísima de lo que es la ciudad. Lo voy a decir en mi pregón; a Toro hay que ir porque cualquier persona que llega a Toro se sorprende. Es una ciudad maravillosa, intimista y que reúne unas condiciones para atraer al turismo de una forma clara.