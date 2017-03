Toñi Moreno estrena 'El árbol de tu vida' con Banderas

Bajo el leit motiv: "Es importante saber de dónde venimos para entender quiénes somos", arranca este martes 28 de marzo, en el horario estelar de Antena 3 ´El árbol de tu vida´, el primer proyecto que afronta Toñi Moreno tras su fichaje por la cadena privada. En esta nueva etapa profesional, la periodista andaluza indagará en el árbol genealógico de los rostros más queridos del país, como Antonio Banderas, con quien debuta el espacio -tras la confesión del malagueño de haber sufrido un infarto y haberse sometido a una operación de corazón-, Alejandro Sanz, Lolita y Fran Rivera, los cuatro primeros confirmados.

Enmarcado dentro del género de la entrevista, el programa de la gaditana viajará al origen de sus invitados. Gracias a un test de ADN, conoceremos de dónde provienen sus antepasados, información que se completará con documentos, fotos, imágenes VHS y Súper8 para dar forma a esta reconstrucción del pasado.

De acuerdo con una nota emitida por la cadena, los entrevistados acuden al espacio de Happy Ending TV con la ilusión de descubrir algún secreto familiar oculto, reencontrarse con amigos del pasado a los que hace mucho que no ven y descubrir rasgos de su personalidad en su ancestros. El formato tiene muchas coincidencias con Who Do You Think You Are? (¿Quién te crees que eres?), que emitió el canal BIO en 2013, en el que personajes como Sarah Jessica Parker, Brooke Shields, Susan Sarandon o Spike Lee descubrían sus antepasados y hechos ocultos de sus familias.