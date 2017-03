Angelina Jolie la lía al ir sin sujetador a su reunión con el Arzobispo de Canterbury

Angelina Jolie vuelve a sembrar la polémica. La actriz acudió hace unos días a visitar al Arzobispo de Canterbury en Londres para hablar sobre el papel de la mujer en las guerras. Una reunión que hubiese pasado totalmente inadvertida si no fuese por el vestuario que la protagonista de ´Inocencia interrumpida´ eligió o mejor dicho la prenda que no se puso para su cita. Angelina decidió no llevar sujetador, algo que quedo patente tras ver las fotografías del encuentro.





(Miren la cara de ese señor).

-Gracias Dios. https://t.co/TyPLftklP3 pic.twitter.com/hCo9hrH6Ue „ Bryan Anangonó (@BAnangono) 17 de marzo de 2017

La actriz ha sido duramente criticada en las redes sociales porque el gesto se ha interpretado como una gran falta de respeto hacia el religioso.