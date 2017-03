Samanta Villar la vuelve a liar: "Todas nos hemos imaginado tirando al niño por el balcón"

Samanta Villar vuelve a estar en el centro de la polémica por un juicio de valor emitido sobre cómo perciben los padres la convivencia con sus hijos pequeños. Parece que su experiencia está siendo un tanto dura. Este viernes intervino en un conocido programa de televisión para afirmar que sí, que ella, como todas las demás madres, han fantaseado con arrojar al niño por la ventana.



La reportera apareció en ´Sálvame Deluxe´ con motivo de su recientemente estrenada maternidad, que además Villar ha documentado en un libro, alabado y criticado a partes iguales por la brutal honestidad con la que se refiere a los claroscuros del oficio de ser madre. Cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó su alguna vez se había arrepentido de ser madre, la Villar no ser mordió la lengua: "Todas las parejas se han imaginado alguna vez tirando al niño por el balcón porque ya no pueden más. Se cuenta como una anécdota cuando ya ha pasado un tiempo, pero en ese momento lo vives como algo realmente penoso".



La periodista aclaró sus palabras, no para retractarse sino para reafirmarse. Dijo que sobre la maternidad solo se oye repetir que es lo mejor que le puede pasar a una mujer en su vida. "Es lo mejor, pero también lo peor", afirma Villar. "Se ha dejado de lado lo que también conlleva la maternidad, que son los inmensos inconvenientes y el extraordinario sacrificio que significa. Y está bien que empecemos a hablar de ello".



Las palabras de Samanta Villar no pasaron desaperbidas entre los espectadores del programa, que iniciaron un acalorado debate en las redes sociales.





¿Todas las parejas se imaginan que tiran al niño por el balcón? Samanta, tienes problemas GRAVES #debatemadres „ Eva Álvarez (@evacrimiblogger) 11 de marzo de 2017

Algunas parejas tienen un bebé para intentar arreglar su situación de pareja, Samanta Villar lo hace para seguir saliendo en los medios. „ Ismael Paquicö (@ipaquico) 14 de marzo de 2017

Anteriormente, Villar ya recibió críticas por haber afirmado que ser madre hacía "perder calidad de vida". Una conocida marca de alimentación le respondió por Twitter y ello derivó en una sonada trifulca en la red social.