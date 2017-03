Los trending topic de la semana

Solo unas semanas más tarde de la visita de su madre Isabel Pantoja, Kiko Rivera visitó 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Antes de acudir al programa, el hijo de la tonadillera le escribió al presentador un mensaje en el que le agradecía el trato que le había dado a su madre, pero le recriminaba e beso: "Deja de darle picos a mi madre". Kiko Rivera se río y explicó que estaba celoso porque "mi madre viene una vez y la besas y yo he venido ya seis o siete veces y todavía no me has besado", el presentador entre risas le contestó "no lo descartes, todo puede pasar".

La metedura de pata de Pedrerol

"No ha podido ser, han faltado cosas", con estas palabras arrancó Josep Pedrerol el ´Champions total´ cinco minutos antes de que el partido del Barça-PSG finalizase, dando por eliminados a los azulgranas, evidentemente antes de tiempo. "El gol de Cavani ha acabado con las esperanzas de conseguir la remontada", aseguraba ingenuo Pedrerol. Lo que no sabía el periodista es que en esos mismos momentos el Barcelona hacía historia con la falta de Neymar en el minuto 88, el penalti en el 90 y el gol de Sergi Roberto en el 95. Josep Pedrerol dio la enhorabuena al Barcelona en sus redes sociales, pero eso sí, no rectificó.



Pedrerol da la enhorabuena al Barcelona / Facebook

El 'tonteo' entre Lara Álvarez y Dani Martínez

La séptima entrega de 'Dani y Flo' contó con la visita de la asturiana que se reencontraron en directo con uno de sus ex, Dani Martínez. La presentadora y el humorista mantuvieron una relación durante el año 2011, aunque jamás llegaron a confirmarlo. Pero parece que el romance no terminó de cuajar y Lara cambio por otro humorista, Ángel Martín. Cinco años después, Lara y Dani, se han reencontrado: "Somos colegas y nos llevamos muy bien" confesaba Dani, frente a una Lara mucho más tímida. Las redes sociales no pasaron por alto el momento asegurando que el humorista le estaba tirando los tejos a la invitada, pero demostrando el buen rollo entre ambos se animaron a cantar a dúo 'Mi gran noche' de Raphael.



Lara Álvarez, en 'Dani&Flo' / Cuatro

Mercedes Milá, en el 'Chester in love'

Mercedes Milá se sentó en el 'Chester' de Risto Mejide donde volvió a confesar sus problemas de salud en los dos últimos años en los que presentó 'Gran Hermano'. El programa invitó a Ismael Beiro, primer ganador de 'GH', y gran amigo de la periodista desde hace 16 años. Beiro contó cuando Mercedes le confesó que le encantaban los porros. "Yo me he fumado muchísimos porros en mi vida de hachís y de marihuana hasta un día que me sentó mal un canuto y me quería morir. Un me pasaron un canuto de marihuana, le di dos caladas y creí que no llegaba a la cocina. Tanto que me desmayé", aseguró Mercedes.



Mercedes Milá, en 'Chester in love' / Cuatro

Risto Mejide y Jorge Javier en 'guerra'

Es por todos conocidos la enemistad entre Risto Mejide y Jesús Vázquez, desde que coincidieran como jurado y presentador en 'Operación Triunfo', pero parecía que habían enterrado el hacha de guerra. Jesús Vázquez sorprendía a sus compañeros apareciendo en la semifinal de 'Got Talent' y no dudó en acercarse a Risto, demostrando que no le guarda rencor alguno, y ambos se dieron un abrazo muy emotivo.

Sin embargo, Risto ha aprovechado para cargar contra Jorge Javier y 'Sálvame'. Tras una de las actuaciones más impresionantes el presentador de 'Sálvame' confesaba que no le había gustado porque no se lo había terminado de creer y le parecía mentira, a lo que Risto le ha contestado: "Acostumbrado a un programa en el que todo es mentira, te cuesta creer uno de verdad". Pero Jorge Javier lejos de quedarse callado ha contestado a su compañero: "Te metes con los programas en los que trabajo, pero son los mismos que los que producen tus Chester".