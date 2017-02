Las 10 peores películas de amor para San Valentín

San Valentín, ese día del año donde las parejas que se quieren se aman más y donde los pequeños detalles y los planes románticos sustituyen a las discusiones sobre quién tiene el mando.

Una ocasión ideal para refugiarte bajo una manta, con la persona de tus sueños y disfrutar de una gran película romántica. Pero si eres de esos que pasan el 14 de febrero en soledad, de esos que prefieren celebrar San Ballantines en lugar de San Valentín o simplemente has perdido la fe en 'la fuerza del amor' no te preocupes.

A continuación te ofrecemos una lista con las 10 peores películas de amor de todos los tiempos:

´Historia de San Valentín´

Empieza la lista con un plato fuerte. ´Historias de San Valentín´ es una película coral que narra una serie de historias ocurridas en el día de los enamorados. Unas historias cargadas de clichés, estereotipos y personajes 'de cartón' que intenta estar a la altura de Love Actually cuando no puede ni optar a ser una película mediocre. Y eso que cuenta con un reparto estelar donde destacan Julia Roberts, Jessica Alba, Bradley Cooper y Ashton Kutcher, entre otros.

´Loca obsesión´

Comedia romántica que tiene tan poco de comedia como de romántica. Sandra Bullock interpreta a una creadora de crucigramas que un (mal) día se enamora en una cita a ciegas de Bradley Cooper, un camarógrafo de noticiario. Desde ese momento, Bullock se dedicará a perseguir a Cooper por todo el país con la intención de demostrarle que en realidad están hechos el uno para el otro.

´Como locos a por el oro´

Antes de protagonizar ´Interestellar´, ´True Detective´ y ´Mud´, Matthew McConaughey ya era actor, y formaba un 'supuesto' tandem de lujo con Kate Hudson. En esos tiempos, y después del éxito de ´Cómo perder a un chico en 10 días´, la pareja se embarcó en esta comedia romántica de aventuras en la que no hay ninguna de las tres cosas. Eso sí, ambos actores lucen sus bonitos y bronceados cuerpos al sol durante casi todo el metraje.

´Planes de boda´

Y hablando del bueno de McConaughey. En 2001, trece años antes de ganar el Oscar por ´Dallas Buyers Club´, el actor estadounidense protagonizó junto a Jennifer López la película ´Planes de boda´. Jennifer López es la mejor organizadora de bodas de toda América, pero no tiene tiempo para ella. Cuando un día McConaughey, un prestigioso médico le salva la vida, ella se enamora perdidamente de él. ¿Cuál es el problema? Matthew McConaughey es su próximo cliente.

´La bella y la bestia´

Ni Emma Watson, ni cuentos Disney: Paris Hilton. ¿Paris Hilton protagonizando una película de amor? Pues sí, eso es lo que tiene el siglo XXI, que todo es posible. Muy en su línea, la heredera de los Hilton 'interpreta' en esta película a la típica chica guapa y admirada, que para más inri se niega a salir con el chico que la ama a no ser que le consiga una cita a 'su amiga fea'. Y no hay más. Salvo un aplauso al encargado de traducir el título al castellano, peor no lo podría haber hecho.

´Norbit´

Norbit es una comedia protagonizada por Eddie Murphy, Eddie Morphy y... Eddie Murphy en la que Eddie Murphy está casado por obligación con Eddie Murphie en femenino y con obesidad. Pero Eddie Murphy no es feliz. Por eso cuando reaparece Thandie Newton, su gran amor de la infancia, Eddie Murphy tratará de huir de ¿sí mismo? mientras intenta conquistarla. Todo aderezado con chistes de pedos. Pista: es muy mala.

´El gurú del buen rollo´

En esta película protagonizada por el cómico Mike Myers, un estadounidense criado por gurús de la India vuelve a su país natal para tratar de resolver el matrimonio entre un jugador de hockey y su mujer, que lo ha dejado por un jugador del equipo rival. Junto a Myers están Jessica Alba, Justin Timberlake y Ben Kingsley. Una comedia muy en la línea de ´El gurú del sexo´ y ´El gurú de las bodas´.

´Novio por una noche´

Jessica Alba repite en la lista con la comedia Novio por una noche, que protagoniza junto a Dane Cook. En esta comedia, cuyo título original es Good Luck Chuck, Dane Cook es Chuck, un hombre que tiene una 'maldición': cuando se acuesta con una chica, a la mañana siguiente la chica conoce al amor de su vida. Pero cuando conoce a Jessica Alba se enamora (cómo no) y tendrá un 'serio problema', no puede acostarse con ella. Basada en hechos reales vamos.

´Una relación peligrosa´

Y otra actriz que repite. Jennifer López protagoniza junto a Ben Affleck (su pareja en aquel momento) esta absurda película en la que Sadffleck interpreta a un matón contratado por la mafia para realizar un secuestro que será vigilado por J-Lo, una experta asesina a sueldo. Años después, salió a la luz un 'remake' (no oficial por supuesto) titulado Sr. y Sra. Smith.

´Crossroads: Hasta el final´

Antes de embarcarse en la aventura de Factor X, Britney Spears probó suerte en el cine debutando en esta road movie sobre el sueño americano en el que una virginal chica de instituto empaqueta todos sus clichés y emprende un viaje por carretera para convertirse en una estrella de la música. Pero por el camino se enamorará de un ex-convicto que le hará replantearse sus prioridades. Eso si, por el camino le escribirá un par de canciones cursis.

La saga ´Crepúsculo´

Y por si aún no has tenido suficiente empacho de amor, siempre quedará la saga 'Crepúsculo'. La delirante historia de amor entre una chica más bien mojigata, un vampiro que brilla como un diamante cuando le da el sol, y un hombre lobo que vive en una reserva de Indios. ¿Quién puede pedir más?