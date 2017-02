Florentino Pérez: "En el Bernabéu no se jugará la final de la Copa del Rey por obras"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha descartado la posibilidad de que la final de Copa del Rey entre el Fútbol Club Barcelona y el Deportivo Alavés se juegue en el Santiago Bernabéu porque habrá "obras", mientras que también ha dejado claro que "no" están trabajando para fichar a David de Gea o Thibaut Courtois porque "todo el mundo está encantado" con Keylor Navas.

"En el Santiago Bernabéu no se podrá jugar la final de Copa (entre el Barcelona y el Alavés) porque hay obras", dijo Florentino Pérez tras la presentación del libro 'La Undécima, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes' de Enrique Ortego.

Además, al ser preguntado por la posible llegada de De Gea o Courtois a la portería 'merengue', respondió que "no" trabajarán "en ningún fichaje" hasta que no termine la temporada y que "todo el mundo está encantado con Keylor Navas". "No vamos a desmentir todas las cosas que salen de los fichajes", sentenció.

Respecto a la última Copa de Europa conquistada por el Madrid, Pérez ha manifestado que la que supuso el "punto de partida hacia el nuevo desafío" 'merengue', la 'Duodécima'.

"La 'Undécima' nos emocionó a todos, pero supimos que fue un punto de partida hacia el nuevo desafío. Sin duda, será el camino hacia la 'Duodécima'. Y también ha tenido frutos como la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes", dijo Florentino durante la presentación del libro de Ortego.