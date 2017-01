"Pingüinos" ya rebasa las 6.000 inscripciones

La Concentración Motorista Invernal Internacional "Pingüinos", que se celebra hasta el domingo, 15 de enero, rebasó este jueves las 6.000 inscripciones en una edición que se prevé "bastante fuerte" por lo que el tesorero del club Turismoto, organizador del evento, José Manuel Navas, espera que se superen los 20.000 asistentes. La primera noche transcurrió con normalidad y varias actuaciones musicales que hoy darán paso a la tradicional celebración del año nuevo motero, al que se dará la bienvenida con piñones y un espumoso de la provincia.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, comandados por el alcalde Óscar Puente, y el teniente de alcalde, Manuel Saravia, visitó la parcela de la antigua Hípica Militar, en el pinar de Antequera de Valladolid, donde mantuvieron un encuentro con la organización de la concentración. Navas destacó que la "ciudad pingüinera" se encuentra ya construida y a la espera de los asistentes. Este viernes la afluencia será elevada hasta la hora de comer, y tras un "parón", esta tarde volverá a incrementarse.

El alcalde de Valladolid aseguró que la llegada de un frente frío al norte de la península Ibérica puede complicar la llegada de moteros de estas zonas, debido a las nevadas que se están registrando en zonas de montaña. No obstante, Óscar Puente recalcó que el "tiempo no inhabilita" para no acudir a ´Pingüinos´, que este año alcanza su 34 edición, por lo que animó a todos los amantes del mundo de las motos a participar en esta concentración, la primera del año que se celebra.

Por su parte, el tesorero de Turismo destacó que los asistentes al evento disfrutarán de la excursión prevista por la organización, así como del "plato fuerte" que llegará de la mano de varios grupos, como Obús. También está prevista una exhibición de baile brasileño, así como un acto para celebrar el inicio del año motero, puesto que José Manuel Navas recalcó que ´Pingüinos´ da el pistoletazo de salida al resto de actividad de 2017.

Asimismo, está previsto que participen rostros conocidos como el cantante de Obús, Fortu, la presentadora Cristina Camell, de Castilla y León Televisión y la periodista Natacha Alfageme, entre otros. José Manuel Navas remarcó que ha llegado el momento de olvidar los "problemas internos" por los que ha atravesado Turismoto y remarcó que ´Pingüinos´ está vinculado a Valladolid y apostó por ofrecer "hospitalidad" a los asistentes para que en el futuro regresen a la ciudad y la provincia.

Moto histórica

Entre los primeros asistentes en llegar a la concentración motera se encuentra Pedro Martínez, que ha llegado a ´Pingüinos´ desde Alicante con su moto histórica, que tiene 60 años. Este hombre, que ha cumplido ya los 66, ha recorrido 874 kilómetros con su vehículo de dos ruedas y 65 centímetros cúbicos. El trayecto lo hizo a través de dos etapas. La primera finalizó en la capital de España y la segunda en Benavente (Zamora), donde visitó a un amigo y desde donde se desplazó a Valladolid.