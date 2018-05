Lo que necesita Zamora es una empresa con miles de trabajadores

Esta es una de las frases que más se oyen por ahí cuando las estadísticas nos vuelven a dar un revolcón a nuestra realidad económica o social; o cuando echa el cierre la tienda esa de la esquina de toda la vida o esa otra que con tanto encanto e ilusión abrieron hace unos meses esas chicas jóvenes; o cuando llega septiembre y el pueblo se vuelve a quedar desierto; o cuando los jóvenes recién titulados se van a Alemania o a otros países de Europa a trabajar como hicieron sus bisabuelos allá por los años cincuenta del siglo pasado.

Precisamente como en esos años del franquismo, desde las instituciones políticas ahora democráticas se oferta la misma solución: ¡un plan! Que si entonces se llamaban planes de desarrollo, ahora se llaman contra la despoblación; y que si entonces fueron una de las causas de que zonas como Zamora sufrieran una sangría demográfica, ahora son incapaces de pararla. Máxime cuando el "progre" libre mercado ha hecho perder peso a la política en la economía, de manera que no hay forma de imponer a un empresario que traiga una fábrica a Zamora si no le interesa, por más que ofrezcamos tierra de sobra y mano de obra barata, y que tampoco permite que pueda ponerse una empresa desde el sector público para no competir con el sacrosanto capitalismo que nos invade.

Los planes que empresarios, sindicatos y ciudadanos en la barra del bar o en la calle -según grado de compromiso y forma de reivindicación- piden a las administraciones aludiendo a otras provincias que ya tienen su Plan Soria o Plan Teruel -que existen- no pasan más allá de poder gastar el dinero público de todos en inversiones públicas para todos. Que no es poco y bienvenidas sean.

Pero que tal y como ha sucedido con las autovías y los aves que son las mayores inversiones en Zamora en los últimos años, han creado empleo mientras se construían. Y una vez finalizadas las obras van derrumbando las ilusiones generadas en esas comunicaciones por las que iban a venir las empresas y el trabajo, y sin embargo se van los jóvenes trabajadores. Eso sí, con alta velocidad y a horita temprana ¡Qué gran logro!

Así que en vista del fracaso de los planes, "lo que aquí se necesita es dejar de tirar dinero en el sector público y dárselo al privado si hiciera falta para que nos ponga una fábrica con miles de trabajadores", se vuelve a oír machaconamente en los mentideros, tascas y otros sitios del sobrevivir quejándose.

Así que encontrada la solución, se acabó el problema. Y con una empresa o unas cuantas que dieran trabajo a los parados de Zamora, volveríamos a mantener la población en pueblos y ciudades. Y con ella se necesitarían más comercios y más bares abiertos; más servicios para cuidar a la gente joven de la empresa y a los mayores de siempre... y hasta podría despuntar el sector del ocio y tiempo libre para los envejecidos zamoranos de hoy y mañana.

Una fábrica potente como la FASA -de la que dice la leyenda urbana que renunciamos en su día por culpa de los caciques locales- o cualquier otra multinacional de algo, éstas son las soluciones de barra de bar y otros foros más sesudos y cualificados para evitar que Zamora se despueble a razón de veinte trabajadores al día o tres mil zamoranos al año.

Como las empresas son muy suyas porque lo recoge la Constitución, y pueden hacer de su capa un sayo como hace Maíllo con la capa alistana de pastores, prefieren irse a otras zonas con más tierras y más mano de obra casi esclava.

Y mientras esperamos como el maná en la travesía del desierto el trabajo que nos permita seguir viviendo pese a la amenaza de desierto demográfico que nos certifica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde el inicio de la crisis en Zamora se han perdido mil seiscientos trabajadores públicos y desde 2002 se ha rebajado el número de funcionarios en más de tres mil.

Claro que no son más que esos presumidos burócratas funcionarios que nos cuestan miles de millones para nada: esos médicos y personal sanitario que nos devuelve la salud; esos maestros y profesores que educan a nuestros hijos desde que nacen en la "guarde" hasta que llegan a la universidad, y que les cuentan qué es el compañerismo; esos carteros que nos traen noticias de los que emigraron y de los bancos y cajas de ahorro que también han emigrado de nuestra zona rural; esas mujeres que van todos los días al domicilio de los mayores para ayudarles a quedarse viviendo en su casa de toda la vida, la del pueblo; esos que vigilan nuestros montes y los que vigilan hasta nuestras iglesias para que no nos roben las mafias organizadas de los muertos de hambre de hoy, pleno siglo veintiuno. Y los que nos arreglan las calles y plazas por donde todavía paseamos, "que ya es hora de pasearnos a cuerpo".

Cuando se han cerrado fábricas grandes como la Azucarera de Benavente, o la Tabaquera, o las de madera en Villabrázaro, ha habido una reacción social, una movilización de protesta y una indignación ante el cierre porque nos jugábamos el futuro. Sin embargo, y a la chita callando, en Zamora se ha cerrado una gran fábrica de 2.000 trabajadores sin apenas conciencia. Dos mil trabajadores fijos de las administraciones públicas que podrían pensar en quedarse en Zamora para siempre porque les permitía tener una vivienda, una familia, un futuro... un puesto de trabajo fijo para sus hijos y nietos.

Desde 2002, cuando Zamora tenía 14.135 empleados públicos, hasta julio de 2017 se ha rebajado el número de funcionarios en 3.280. Pero lo que Zamora necesita es una fábrica con miles de trabajadores precarios y sueldos de mierda, y no dos mil o tres mil funcionarios que pagamos entre todos y que, trabajarán mucho o poco, pero su trabajo es en interés de toda la sociedad y encima se toman el café de la mañana en el bar, compran en nuestros comercios y mantienen ocupados esos puestos de trabajo que podrán ser para nuestros jóvenes cuando ellos se jubilen.

Ese Plan de recuperar los dos mil puestos de trabajo de antes de la crisis en las administraciones públicas sí está en nuestras manos, las de los cargos políticos que eligió y puede quitar el pueblo zamorano. No como las empresas que no acaban de vernos con buenos ojos porque en la cercana África hay más tierra y más hambre.

Eso sí: "la solución a la despoblación de Zamora pasa porque se instale una industria con un par de miles de puestos de trabajo."

Mientras tanto, los perdemos un año tras otro sin darnos cuenta.