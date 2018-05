Ascensión: allá arriba y aquí abajo

ascensión: Jesús sube al cielo. Continúa desplegándose así el acontecimiento más impresionante de la historia, que celebramos en cincuenta días de alegría, la Pascua del Señor. El jueves se cumplieron cuarenta días de la resurrección, y ahora los cristianos vivimos una solemnidad que parte -o, mejor dicho, reparte- nuestro corazón entre el cielo y la tierra, entre arriba y abajo? porque nuestra vida ya no es sólo terrena? ¡somos carne de eternidad, por un regalo de Dios!

Con los ecos del salmo 46, que hoy se canta o se recita en la Misa dominical, entenderían los apóstoles aquel suceso curioso de un Cristo desapareciendo de su vista para "subir" al cielo: "Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas". Y quedó el peligro permanente de mirar al cielo, de pensar en el más allá, olvidando el más acá. Por eso, las palabras de Jesús que recoge el evangelista Marcos como las últimas dichas antes de irse, son recordatorio para la Iglesia de lo que debe hacer: ir al mundo entero (es decir, salir, moverse), proclamar el Evangelio a toda la creación (es decir, una buena noticia para toda la humanidad y para todo lo que existe), bautizar (es decir, abrir las puertas de la salvación para todo el que acepte el señorío de Cristo).

Lo bueno es que el mismo Jesús dejó el examen de calidad para su Iglesia. Los signos que podrá ver todo el mundo para comprobar que la comunidad de los que nos decimos sus seguidores es auténtica y no se ha pervertido: "echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos". Una retahíla que no es sólo para la autocrítica? sino que sirve para cualquier "auditoría" externa que nos quieran hacer a los cristianos. ¿Nos acompañan estos signos? Estaremos siendo fieles a Dios. ¿No nos acompañan? Pues? algo estaremos haciendo mal, o algo estaremos dejando de hacer.

Además, la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Una buena intuición, la de situar este tema en el día del encargo que hace Jesús a los suyos. La comunidad creyente, si sirve para algo, es ante todo para evangelizar, que quiere decir "dar buenas noticias". Debemos ser conscientes de la necesidad del anuncio, y también de la presencia en los medios de comunicación, los viejos y los nuevos. La Iglesia ha de pasar de los "miedos" a los "medios". Y no es sólo un juego de palabras. Ni sólo es cosa de la jerarquía. Todos los católicos debemos empeñarnos.