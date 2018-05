Salvemos Zamora

No sabía si titularlo así, como han hecho los turolenses con su tierra, o en plan recordatorio con un "Zamora existe". Lo sabemos cuántos vivimos aquí, aunque algunos parecen ignorarlo, también lo saben los que vienen atraídos por los múltiples encantos de esta tierra gafada por el olvido. Tenemos que hacer algo para salvar Zamora. Si se trata de salir a la calle, hagámoslo por nosotros mismos, sin banderas políticas ni gallardetes sindicales. Todos los zamoranos unidos como si fuéramos a tapar la calle.

Tenemos que seguir denunciando la situación de la provincia y reivindicar a las distintas administraciones más inversiones y medidas urgentes contra la despoblación. Se nos han ido un buen número de zamoranos y los que se irán. Esto no ha hecho más que empezar. Zamora tiene un pasado glorioso pero no tiene futuro y eso lastra el presente y deja a esta tierra en barbecho poblacional.

Somos los ciudadanos quienes tenemos que tomar la iniciativa sin ir de la mano de nadie, salvo de la nuestra. Hay que acabar como sea con esta sangría que nos deja solitariamente solos. Y si Zamora se nos queda pequeña, nos vamos todos a Valladolid a cantarle las cuarenta a la Junta de Castilla y León. No les luce lo que dicen que hacen por esta tierra. Hasta el punto de que no sabemos si han hecho, si hacen o si van a hacer algo. Unos se pasan el marrón a otros y entre todos lo mataron y, ya ve, Zamora se muere sola.

Prefiero que mi tierra salga en la tele nacional por su carácter reivindicativo, que por sucesos lamentables que nunca debieron producirse. No somos un pueblo muy reivindicativo que digamos, nos gusta que todo nos lo den hecho y si no nos lo dan, como es el caso, esperamos pacientes a que se obre el milagro. Han empezado los pensionistas, han seguido las mujeres y ahora, todos a una, como los de Fuenteovejuna, debiéramos apretar las tuercas y lo que sea menester apretar a los que prometen y no dan, a los que pasan de Zamora, a los que no tienen el coraje de defenderla, a los que se les va la fuerza por la boca, de palabra, porque de hecho no hacen nada.

Y si hay quienes están poniendo piedrecitas en el camino del progreso (tres eran tres las hijas de Helena, tres eran tres y ninguna era buena) hay que afearles la espeluznante trayectoria que llevan y sacarlas de la vida municipal, para que la vida municipal respire. Y de paso, que dejen de actuar como niños con el consabido 'y tú más' del que estamos hasta el moño. Pero es que no hay nadie con la cordura necesaria. Pero es que si el líder o la lideresa se equivoca, ¿tan zotes son que se tienen que equivocar todos? ¡Que desastre!

No milito en las filas de los que creen resignados aquello que repiten hasta la saciedad: "tenemos lo que nos merecemos". Lo tendrá usted. Los zamoranos nos merecemos algo mejor. Tengo para mí que nos va a costar. Porque, una vez que llegan y tocan poder se alelan todos. Quiero para Zamora una manifestación histórica como la de Teruel que nos sitúe en el mapa de las sociedades más reivindicativas de España. Menos Puchimón, menos procés, menos aumentos de sueldo para los de siempre., menos prebendas y canonjías y más trabajar por los pensionistas, por las mujeres, por los jóvenes, por los dependientes, por los ancianos, por todos los sectores sociales más desfavorecidos. Y si no, ya sabes Juanvi: "Herrera, escucha, Zamora está en la lucha". A ver si es verdad.