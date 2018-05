Mayo del 68 y el fin de las ideologías (I)

Mayo del 68! Sí, claro ¿Hay alguien por ahí que no haya cumplido 20 años y sepa qué demonios ocurrió en Occidente hace 50? ¿Hay algún estudiante que tenga interés hoy en saber algo más de las revueltas de París que de la Guerra de la Independencia?

Bueno, sí, abuelo eres un pesado, siempre estás con la retórica del compromiso y todo eso de las ideologías, ese lenguaje lo hemos barrido de nuestro vocabulario, tronco. ¿Sabes qué pienso abuelo? Que fuisteis vosotros los que acabasteis con el ideal de las ideologías. La utopía de los colegas parisinos era la búsqueda de todo tipo de libertades, espiritual, sexual, ("Haz el amor y no la guerra") tú te sabes mejor la retahíla de eslóganes que gritabais, pacifismo a lo Gandhi. Abuelo los hijos de papa nunca han hecho la revolución, aquello era una enfermedad infantil del consumismo, ahora el consumismo es una epidemia y se ha asentado con bases sólidas entre nosotros.

Abuelo. En la generación del 68 se cumplió la afirmación del novelista y dramaturgo ruso, Turguenev, "los padres aristócratas y los hijos plebeyos". Los jóvenes intelectuales de aquellos años, eran cosmopolitas, no franceses, alemanes, italianos ni holandeses, no tenían un carácter nacional, creían tener una función universal. Por otra parte se estaba cumpliendo la relación que hace Gramsci entre las masas y las minorías intelectuales, las primeras representan la vida y la segundas la cultura. Los estudiantes de Harvard, protestaban por la recluta de negros para la guerra de Vietnam. No querían sucesos como los de la aldea vietnamita de My Lai y sin embargo era lo que estaba sucediendo mientras hacían barricadas en el campus.

En la residencia de estudiantes de la Universidad de Nanterre de las afueras de París se prohibía la entrada en las habitaciones de jóvenes del sexo opuesto, el uso de la piscina y la entrada de periódicos y se vigilaban y anotaban todas las entradas y salidas. La juventud dijo ¡basta!.

Tú no te has preguntado nunca ¿cómo pudo desempeñar un papel tan extraordinario en la vida en Occidente un puñado de estudiantes turbulentos y de periodistas ideológicos?

Nieto. Qué pasó. D`Gaulle irritado porque le pusieron el nombre a una de las aulas de la Universidad de La Sorbona del general vietnamita Giap -el que había vencido a los franceses en Dien Bien Fhu en 1954- y se cantó la Internacional en sus aulas y los chicos lucían camisetas con el "careto" del Ché Guevara. Oye abuelo, eso de las barricadas ahora no "mola", los eslóganes de "Prohibido prohibir" como que no está muy claro, los artistas del graffiti no aparecen como los herederos de Guillermo Tell, y mira, lo de hacer una revolución con los cabellos largos, fumando porros y cantando canciones de Bob Dylan hoy está bastante superado.

Y todas las revueltas estudiantiles en Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, sólo para lograr, lo que hoy parece evidente, y entonces estaba prohibido, como la vida en común, sin perjuicios de personas, parejas sin partida de matrimonio y una actitud libre frente a la sexualidad.

Abuelo.- Estoy en buena medida de acuerdo contigo, los franceses tratando de revivir la ideología nacionalista, Maurice Couve de Murville, Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de D`Gaulle, produjo la crisis de la "Silla vacía" al levantarse de la sesión del Parlamento por su disconformidad con la PAC (Política Agraria Comunitaria) los francés siempre buscando soluciones artificiosas incompatibles con las necesidades de las personas. Couve de Murville era un técnico laborioso de finanzas. Se trata de una crisis de identidad que se inicia en 1967, una crisis en la que se hundió la ética de los Padres Fundadores de los Tratados de Roma de 1957, Robert Schuman, Konrad Adenauer, De Gasperi y Jean Monnet, que dieron origen a lo que se conoció como "Mercado Común Europeo". Estos cuatro estadistas sentaron las bases para que todos los europeos nos sintamos hermanados en un proyecto común.

Debo recordarte jovencito que los europeos venimos de la Guerra de los Cien años, de la Guerra de los Treinta años, ciento treinta años matándonos por cuestiones de religiosas. Después pasamos a matarnos en la Primera Guerra y II Guerra Mundiales por temas de identidad con tragedias como los campos de concentración y el plan de exterminio de los judíos en Europa. Si los jóvenes de hoy no aceptáis que los fundamentos de la Europa laica, el libre tránsito de las personas y mercancías y los derechos individuales y colectivos que figuraban en el proyecto de construcción de la nueva Europa estaban amenazados en 1968 por una vuelta a los nacionalismos de identidad, es que no habéis entendido nada de los ideales de "Mayo del 68".

Cuando vosotros, los jóvenes del 15-M gritabais que no os identificabais con la política de los partidos que han gobernado en España los últimos 40 años, no estabais creando un ethos renovado, una especie de ética comunitaria. Simplemente gritabais. Me parece que sin eso la sociedad española podría haber seguido funcionando perfectamente.

Lo que trasciende a la sociedad española de vuestro desacuerdo con la política de partidos es una sensación localista y poco honesta, nunca habéis despertado interés más allá de las fronteras debido a lo raquítico de vuestro mensaje y lo que estamos viendo es que os agarráis a la "cochina nómina estatal" y a las prebendas institucionales como garrapatas.