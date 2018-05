Eta, cuantos apoyaron a la banda terrorista, Otegi, Arzalluz, los curas y obispos que miraron para otro lado; la escenificación del presunto final de Eta; Bandrés; el actual dirigente del PNV, Andoni Ortúzar cómplice necesario de la farsa; los mediadores internacionales: Gerry Adams que proviene del orbe del terror en Irlanda, como miembro del Sinn Fein, brazo político del Ira, Jonathan Powell, el mejicano Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido Democrático de la Revolución, que bueno tiene a su país con las matanzas indiscriminadas de ciudadanos, el abogado sudafricano Brian Currin; Josu Ternera con una impresionante deuda pendiente con la justicia española, EH Bildu, los sindicatos ELA, LAB y UGT y el inefable Podemos que allí estaba levantando acta, me provocan nauseas. También aquellos que se han montado en el dólar ejerciendo el papel mojado de mediadores como el abogado Currin que se ha llevado la friolera de 220.000 euros.

Por cierto, me gustaría saber de dónde sale el dineral que cobran todos los que se agrupan bajo una determinada denominación: Grupo Internacional de Contacto y cuyo trabajo conocido es el que acabo de mencionar. Mediadores en mediaciones que tardan en resolverse. Mejor para ellos porque cuánto más tarden, más cobran. Cómo puede decir esta gente que pasemos página, que seamos condescendientes, que olvidemos tantos años de destrucción, dolor y muerte. Dios podría porque es Dios. Los humanos, imperfectos por naturaleza, no podemos. Y queremos, bueno los que nos dolemos del horror etarra, los otros están frotándose las manos, que se resuelvan los atentados, tantos, como han quedado sin resolver y que Josu Ternera, el sanguinario Josu Ternera, pase una temporada por la cárcel para, de alguna manera, purgar todos sus asesinatos.

Pero es que, además, los mediadores y todos los intervinientes en la farsa que acudieron a Francia respaldando claramente a Eta y lo que ese nombre supone, se han quedado en el tintero lo principal. Eta no ha pedido perdón. Ni individual ni colectivamente. No hay agua ni jabón suficiente en el mundo para lavar la sangre que terroristas como Ternera tienen en las manos y en la conciencia, bueno esto de la conciencia no va con ellos. Estoy, ¡cómo no voy a estar!, con las víctimas del terrorismo. Con los padres, hermanos, hijos, abuelos, nietos que perdieron a uno de los suyos a manos de la serpiente etarra.

Ni el Gobierno de España, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos quisieron formar parte de esa instantánea vergonzosa que retrata a todos los que se apresuraron a lanzar proclamas de perdón, de solidaridad, de tolerancia para con los etarras. Nada para las víctimas. Eta, en la voz del sanguinario Ternera, debió pedir perdón y realizar ese acto que se me antoja una farsa en toda regla, ante las víctimas, ante todos cuantos siguen clamando justicia, mientras lloran a sus muertos. No hay que olvidar que Eta asesinó vilmente a casi mil inocentes. Que dejó heridos, mutilados y huérfanos por doquier y que en más de treinta ocasiones mancharon sus manos con sangre de niños. No pueden pretender que olvidemos esa realidad, la única que cuenta. Aquello de "el muerto al hoyo y el vivo al bollo" no reza con Eta. Los vivos de ETA a la cárcel. Sólo once presos han pedido perdón. ¿Y el resto, empezando por Ternera?