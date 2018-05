Desde que la humanidad toma conciencia de sí, la figura de la madre es tenida como dependencia necesaria del instinto individual y reconocida imprescindible para la supervivencia del clan. En la historia evolutiva la vemos después como una especie de deidad que se manifiesta pluriforme en las diferentes culturas y civilizaciones. La escultura de la madre más antigua que conocemos es la mal llamada Venus de Willendorf, una estatuilla de terracota hallada en un yacimiento paleolítico. Se trata de una mujer con abdomen y pechos abultados, lo cual nos indica que pudiera representar una embarazada o cuando menos lactante. Dicha figurilla, de aproximadamente diez centímetros, está desnuda pero con el cabello cuidadosamente ensortijado. Esta detallada representación de la figura femenina en tiempos prehistóricos (entre 25.000 y 28.000 a. C.) nos sorprende por la cuidada representación anatómica, lo cual lleva a deducir que se trata de una temprana manifestación de cultos de fertilidad.

La madre siempre está presente, en forma de diosa o mito, en todas las culturas. No es de extrañar, pues simios somos, y no hay más que ver comportarse a nuestros familiares evolutivos más próximos para deducir que los mamíferos humanos no podemos prescindir de ese agarradero que vemos tan prolongado y seguro, al regazo de la madre, en los primates.

La madre es lo más profundamente básico, aquello que no es posible ni necesario explicar. Su representación artística, o se queda corta, o se magnifica en exceso, elevándola a categoría de diosa. Miguel Ángel, el gran genio del Renacimiento, logró mostrarnos, con extraordinario equilibrio, esa compacta esencia de madre e hijo en un bloque de mármol blanco: "La Piedad", donde vemos un par de rostros en espejo: el de la madre que mira afligida a su hijo, sin que el dolor descomponga su rostro, y el del hijo muerto, pero no deteriorado por el tormento. La madre es así, la figura de nuestro molde, pero nosotros a su vez la moldeamos a medida que vivimos a su lado. Miguel Ángel perdió a su madre muy niño, por eso se desquitó, a golpe de cincel, del sobrante de dolor que le pesaba.

Ser madre no es cualquier cosa, aunque por lo general, ellas no le dan mucha importancia a la metafísica de su rol. Un poco de su "yo" les roba el hijo y sobre éste suelen proyectarse, negándose a sí mismas mucho de lo que les corresponde, empezando por el derecho a sufrir por cuenta propia. En este sentido, me contó mi madre que cuando recibió la noticia de la muerte de la suya, salió corriendo hacia la casa de los abuelos como si la prisa por llegar pudiera ser remedio de algo. Yo, con tres añitos, apenas le podía seguir, desconsolado; ella me dejó atrás acelerando el paso, al tiempo que me distanciaba la llantina. Mi madre no sabía precisar quién me allegó a sus brazos más tarde. Lo que sí recuerdo es que no hubo, después de ese incidente puntual, ningún momento de resaca emocional en aquella mujer brevemente conmocionada. La vida de los que seguían a su lado se impuso sobre penas paralizantes o llantos aplazados. Todo fue un punto y seguido tras el paréntesis de la muerte reciente, la de mi abuela, su madre. Sin dejar enfriar la pena siguió prendiendo la cocina y haciendo la colada, en agua fría, como siempre. Quedaban por venir la lavadora y la bombona de gas. La vida era una pena de vida por la inmisericordia de la escasez. Nada le arredró. La vida era dura pero ella fuerte. La vida era injusta pero ella le dio cara y le puso ley. La vida era terca en su crudeza, mas ella le dio esquinazo. La muerte de su madre la puso acelerada pero cogió cuerda para seguir corriendo a todas partes: a la fuente, a la compra, a misa, a lavar a la intemperie, a llevarnos a la escuela, a sus labores consabidas como mujer de campo. Madre-coraje. Hace tres años, aquella locomotora humana paró. Llevaba tiempo reduciendo marcha un corazón infatigable. Se aparcó a sí misma en la silla de ruedas e inició el comienzo de la siesta definitiva que en vida no se permitía más allá de un par de cabezadas. La cabeza inclinada sobre el pecho disfrazó su partida con el disimulo de una quietud somnolienta. Pero estaba muerta y cuando me comunicaron su deceso (estaba yo con seres que como ella, en sus mejores tiempos, no paran de moverse: mis nietos) quise salir corriendo a no sé dónde; la casualidad hizo que, al cruzar la acera, me topase con una iglesia y al entrar me pareció oír: "¿Quo vadis?". Miré la cruz y el muerto de los clavos me hizo recordar sus palabras camino de la meta de la tortura: "No lloréis por mi, llorad por vosotras y por vuestros hijos". Heme aquí, llorando por mi y por mi madre muerta, aquella cuya desolación no la paralizó en un trance semejante. A duras penas seguí su ejemplo. La nieta de tres años me pregunta tras la breve huida:

- Abuelo, es la hora de merendar. ¿Por qué lloras?

- No es nada, cariño. Vamos a ello.

La vida sigue. Esto es la madre: Cadena imprescindible de la vida. El tren y la vía.

Y nuestro apeadero; hasta eso saben ser para que continuemos el propio viaje.

La madre es un hola y adiós; entre medias estamos nosotros, lo que para ellas verdaderamente importa.